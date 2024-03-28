Пулковский парк снова станет парком Городов-Героев, а детский дом на Ярославском получит имя Токтогон Алтыбасаровой

В Петербурге Центр содействия семейному воспитанию № 4 на Ярославском проспекте получит имя жительницы Киргизии Токтогон Алтыбасаровой. В годы Великой Отечественной войны она приняла на попечение 150 эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Подробности 28 марта сообщает комитет по культуре Смольного.



Токтогон Алтыбасаровой также посвятят памятную экспозицию, которую создадут совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Женщина скончалась в 2015 году в селе Курменты. Там в память о ней установлена стела с барельефом, видом Петропавловской крепости и пересекающимися лучами прожекторов.

