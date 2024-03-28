Пулковский парк снова станет парком Городов-Героев, а детский дом на Ярославском получит имя Токтогон Алтыбасаровой

В Петербурге Центр содействия семейному воспитанию № 4 на Ярославском проспекте получит имя жительницы Киргизии Токтогон Алтыбасаровой. В годы Великой Отечественной войны она приняла на попечение 150 эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Подробности 28 марта сообщает комитет по культуре Смольного.
Токтогон Алтыбасаровой также посвятят памятную экспозицию, которую создадут совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Женщина скончалась в 2015 году в селе Курменты. Там в память о ней установлена стела с барельефом, видом Петропавловской крепости и пересекающимися лучами прожекторов.
Также на заседании комиссия приняла решение вернуть Пулковскому парку его первое название парк Городов-Героев, под которым он и появился в 1989 году.
В Московском районе две улицы на территории, прилегающей к бывшему Ленмясокомбинату, получат имена в честь знаменитой женщины-снайпера, участницы Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда Марии Кошкиной и конструктора атомных подводных лодок Владимира Перегудова.
Сквер рядом с «домом адмиралов» на улице Чапыгина назовут в честь адмирала Дрозда, участника Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда, командовавшего эскадрой Краснознаменного Балтийского флота.
Имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона получит сквер в Выборгском районе, на проспекте Луначарского в створе улицы Композиторов.
Сквер Мамина-Сибиряка расположится на углу Верейской улицы и Загородного проспекта, вблизи от дома, где жил писатель.