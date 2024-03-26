    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-в

    758мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.78eur100.37

    Теракт в «Крокус Холле»

    Глава ФСБ отреагировал на информацию о готовящемся теракте в Москве, которую передал Вашингтон

    8565
    обсудить

    Информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта в РФ, носила общий характер, и спецслужбы России на нее реагировали. Об этом 26 марта заявил директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников.

    «США передавали РФ информацию общего характера о возможности терактов, Россия это учла», — цитирует Бортникова ТАСС.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, 139 человек погибли, пострадавших — 182. Задержаны 11 человек. В настоящее время арестованы восемь фигурантов дела.

    Утром 23 марта стало известно, что Соединенные Штаты предупреждали Россию о готовящемся теракте в Москве. Эту информацию в разговоре с телеканалом CBS подтвердила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Теракт в КрокусеФСБВашингтонСША
    ЛАЙК4
    СМЕХ30
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close