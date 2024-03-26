Глава ФСБ отреагировал на информацию о готовящемся теракте в Москве, которую передал Вашингтон

Информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта в РФ, носила общий характер, и спецслужбы России на нее реагировали. Об этом 26 марта заявил директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников.

«США передавали РФ информацию общего характера о возможности терактов, Россия это учла», — цитирует Бортникова ТАСС.

Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, 139 человек погибли, пострадавших — 182. Задержаны 11 человек. В настоящее время арестованы восемь фигурантов дела.

