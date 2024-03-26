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    Директор ФСБ Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокусе»

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    Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске содействовали спецслужбы Украины, а готовили его радикальные исламисты. Об этом он сообщил 26 марта в ходе расширенного заседания Генеральной прокуратуры РФ. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

    По словам директора ФСБ, заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен, но российским спецслужбам видно, кто организовал его и кто вербовал исполнителей. Он отметил, что Россия бы сделала всё, чтобы участники теракта не перешли границу с Украиной, где «их хотели встретить как героев». «Нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке», — сказал Бортников. Директор ФСБ пообещал ответные меры после теракта и выразил мнение, что СБУ необходимо признать террористической организацией.

    Президент России Владимир Путин накануне заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» является акцией устрашения, выгодной тем, кто воюет с Россией. Глава государства сказал, что злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией. Путин обратил внимание на то, что радикальные исламисты пошли на преступление в священный для мусульман месяц Рамадан.

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, 139 человек погибли, пострадавших — 182. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы восемь.

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