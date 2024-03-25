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    Путин о теракте в «Крокус Сити Холле»: вопросов действительно очень много

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    Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» является акцией устрашения, выгодной тем, кто воюет с Россией. Об этом он сообщил 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта.

    Глава государства сказал, что «злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной». Путин обратил внимание на то, что радикальные исламисты пошли на преступление в священный для мусульман месяц Рамадан.

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — заявил Путин.

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, добавил президент.

    «Нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину? Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — сказал Путин.

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным, в теракте погибли 139 человек, в том числе три ребенка.

    В ходе расследования теракта были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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    Путин
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