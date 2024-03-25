Путин о теракте в «Крокус Сити Холле»: вопросов действительно очень много

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» является акцией устрашения, выгодной тем, кто воюет с Россией. Об этом он сообщил 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта.

Глава государства сказал, что «злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной». Путин обратил внимание на то, что радикальные исламисты пошли на преступление в священный для мусульман месяц Рамадан.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — заявил Путин.

