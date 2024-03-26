Супруги Блиновские преступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Дальше — суд

Блогер Елена Блиновская и её супруг Алексей были допущены к ознакомлению с материалами уголовного дела об отмывании денег. Об этом 26 марта сообщает Следственный комитет РФ в своем официальном telegram-канале.

Согласно следствию, блогеру инкриминируют несколько статей УК РФ: ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 187 — уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств и неправомерный оборот средств платежей. Действия её мужа квалифицируются как пособничество в уклонении от уплаты налогов и легализация денежных средств, полученных преступным путем.