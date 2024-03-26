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    Супруги Блиновские преступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Дальше — суд

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    Блогер Елена Блиновская и её супруг Алексей были допущены к ознакомлению с материалами уголовного дела об отмывании денег. Об этом 26 марта сообщает Следственный комитет РФ в своем официальном telegram-канале.

    Согласно следствию, блогеру инкриминируют несколько статей УК РФ: ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 187 — уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств и неправомерный оборот средств платежей. Действия её мужа квалифицируются как пособничество в уклонении от уплаты налогов и легализация денежных средств, полученных преступным путем.

    После того, как обвиняемые ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в суд.

    По данным СК, Блиновская при посредничестве своего мужа уклонялась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, 706 млн из которых они позже легализовали, и совершила неправомерный оборот средств платежей. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявляла, что блогер признает вину только в уклонении от уплаты налогов. Юрист подчеркнула, что уголовное дело Блиновских содержит порядка 30 томов.

    «Королева марафонов» Елена Блиновская была задержана утром 27 апреля 2023 года на границе с Белоруссией. Несколько месяцев она находилась под домашним арестом, но 22 января этого года ей ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО. Всё из-за домашней новогодней вечеринки, где она, по данным следствия, общалась со свидетелем.

    Создательница курсов личностного роста известна своим «Марафоном желаний». Суть заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать.

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    Елена БлиновскаяАлексей БлиновскийУголовное делоСК
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