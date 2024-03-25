Хинштейн: группа быстрого реагирования ЧОП, охранявшего «Крокус», не выехала во время теракта

Охранная организация, которая обеспечивала безопасность «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, имела свой арсенал оружия, но сотрудники им не воспользовались. Также во время теракта группа быстрого реагирования не выехала к месту трагедии.



Как сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 25 марта, арсенал ООО «ЧОП "Крокус Профи"» хранился в соседнем здании с концертным холлом. В распоряжении сотрудников было несколько десятков единиц боевого служебного оружия: пистолеты «ИЖ-71», самозарядные ружья «Сайга-20КВ».