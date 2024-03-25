Хинштейн: группа быстрого реагирования ЧОП, охранявшего «Крокус», не выехала во время теракта

Охранная организация, которая обеспечивала безопасность «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, имела свой арсенал оружия, но сотрудники им не воспользовались. Также во время теракта группа быстрого реагирования не выехала к месту трагедии.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 25 марта, арсенал ООО «ЧОП "Крокус Профи"» хранился в соседнем здании с концертным холлом. В распоряжении сотрудников было несколько десятков единиц боевого служебного оружия: пистолеты «ИЖ-71», самозарядные ружья «Сайга-20КВ».
«Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», — написал Хинштейн.
Он уточнил, что охранники на входе в «Крокус» несли службу без оружия и без спецсредств. По закону, ЧОО не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает организации, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие.
Всего «Крокус Профи» охраняет 17 объектов.
Владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов отмечал, что на входе стояли «не охранники, а контролеры».