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    Теракт в «Крокус Холле»

    Хинштейн: группа быстрого реагирования ЧОП, охранявшего «Крокус», не выехала во время теракта

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    Охранная организация, которая обеспечивала безопасность «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, имела свой арсенал оружия, но сотрудники им не воспользовались. Также во время теракта группа быстрого реагирования не выехала к месту трагедии.

    Как сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 25 марта, арсенал ООО «ЧОП "Крокус Профи"» хранился в соседнем здании с концертным холлом. В распоряжении сотрудников было несколько десятков единиц боевого служебного оружия: пистолеты «ИЖ-71», самозарядные ружья «Сайга-20КВ».

    «Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», — написал Хинштейн.

    Он уточнил, что охранники на входе в «Крокус» несли службу без оружия и без спецсредств. По закону, ЧОО не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает организации, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие.

    Всего «Крокус Профи» охраняет 17 объектов.

    Владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов отмечал, что на входе стояли «не охранники, а контролеры».

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось более чем о 130 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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