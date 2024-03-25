СК ищет мужчину, который едва не стал еще одной жертвой подростков у Московского вокзала в Петербурге

Следователи Петербурга устанавливают личность еще одного пострадавшего от рук подростков, которых обвиняют в избиении случайного прохожего. Тот мужчина скончался, а еще одному потерпевшему удалось убежать, сообщает СК по Петербургу 25 марта.

Компания юношей избила 48-летнего петербуржца в саду Сан-Галли 19 марта. Расправа попала на видео . Пострадавший смог вызвать скорую, но умер до приезда медиков. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Двое 15-летних подростков заключены под стражу .

Один из фигурантов говорил, что после случившегося компания переместилась к ТРЦ «Галерея», где его 15-летний товарищ успел напугать еще двух человек. Один убежал, чем закончилась погоня за другим — непонятно.

По данным следствия, в тот же день у дома № 53, литера А, по Лиговскому проспекту подростки действительно напали на другого мужчину. Они угрожали ему ножом, но потерпевшему удалось скрыться от хулиганов на Московском вокзале. Следователи установили, что мужчина прибыл поездом «Таганрог — Санкт-Петербург», на который сел в Ростове, 19 марта. После происшествия он уехал на такси.



СК по Петербургу просит тех, кто располагает информацией о личности потерпевшего, а также самого мужчину позвонить по телефонам: 8 (812) 570-66-71 или 02.