Песков — о том, что Россия находится в состоянии войны: де-юре ничего не изменилось

Слова о том, фактически специальная военная операция превратилась в войну не означают де-юре состояние войны, уточнил свое заявление 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре», — заявил Дмитрий Песков на просьбу журналистов уточнить, меняют ли сказанные им ранее слова о трансформации СВО в войну статус этого конфликта.

Также официальный представитель Кремля призвал не сравнивать использование им слова «война» с тем, что подразумевают противники спецоперации. «В разном контексте слово «война» употребляется», — заявил Дмитрий Песков, который предложил прессе сравнить, какой контекст в его высказывании и какой контекст в заявлениях тех, кто против СВО.