    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, ю-з

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.95eur100.37

    Песков — о том, что Россия находится в состоянии войны: де-юре ничего не изменилось

    1027
    обсудить

    Слова о том, фактически специальная военная операция превратилась в войну не означают де-юре состояние войны, уточнил свое заявление 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

    «Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре», — заявил Дмитрий Песков на просьбу журналистов уточнить, меняют ли сказанные им ранее слова о трансформации СВО в войну статус этого конфликта.

    Также официальный представитель Кремля призвал не сравнивать использование им слова «война» с тем, что подразумевают противники спецоперации. «В разном контексте слово «война» употребляется», — заявил Дмитрий Песков, который предложил прессе сравнить, какой контекст в его высказывании и какой контекст в заявлениях тех, кто против СВО.

    Ранее Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил, что Россия фактически находится с Киевом в состоянии войны. Также пресс-секретарь Путина назвал ситуацию с новыми регионами — оккупацией России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Дмитрий ПесковКремль
    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close