Песков: Россия находится в состоянии войны, а часть территории оккупирована Украиной

Часть территории России фактически оккупирована Украиной, с которой РФ находится в состоянии войны. Такое заявление 22 марта высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что речь идет о новых регионах.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — заявил Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и Факты».