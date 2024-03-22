Песков: Россия находится в состоянии войны, а часть территории оккупирована Украиной

Часть территории России фактически оккупирована Украиной, с которой РФ находится в состоянии войны. Такое заявление
«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — заявил Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Официальный представитель Кремля напомнил, что не так давно в составе РФ появилось четыре новых субъекта, и сейчас нужно сделать всё, чтобы обезопасить людей, которые там проживают, и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент «является де-факто оккупированной» Киевом.
27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. Спустя три дня после этого президент Владимир Путин подписал договоры с главами регионов о принятии их в состав России.