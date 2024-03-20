А это место узнаете? Где в Петербурге снимали «Майора Грома» и еще 8 современных фильмов

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, что в нашем городе снимали «Невероятные приключения итальянцев в России», «Осенний марафон» и «Брата», вы точно слышали. Но вот как насчет современных фильмов? «(От)Личный Петербург» предлагает отправиться на прогулку по необычному киномаршруту и заодно выбрать, что пересмотреть в ближайшие выходные.

Петербург и декабристы В «Союзе спасения» действие происходит в центре Петербурга 1825 года. Неспроста Эрмитаж в фильме покрашен в розовый цвет, а Исаакиевский собор окружен лесами. Чтобы восстановить образ города того времени, авторы опирались на то, какими улицы изображены на гравюрах. Так что картина получилась исторической.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Если захотите прогуляться по местам съемок, можете пройтись по главным центральным достопримечательностям: Дворцовой площади, улицам возле Петропавловской крепости, Юсуповского дворца, Михайловского замка.

Грязный Петербург 1860-х Город в картине «Дуэлянт», вышедшей на экраны в 2016 году, показан нарочито мокрым и унылым. В фильме отставной офицер Яковлев, который стреляется на дуэлях за деньги, сталкивается с загадочным графом Беклемишевым и становится невольным участником его интриг. Город постоянно мелькает на заднем плане, когда бретер в карете обсуждает дела со своим секундантом.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Одно из узнаваемых мест, мимо которого проезжают мужчины, — перекресток улиц Чайковского и Гагаринской. Создатели фильма хотели передать атмосферу города, недавно пережившего наводнение. Поэтому съемочной группе пришлось «затопить» дорогу и установить на ней огромную деревянную баржу, которой тогда очень удивились горожане.

Сказочный предрождественский город В новогодней сказке «Серебряные коньки» показан дореволюционный Петербург — действие происходит в 1899-м. В центре сюжета — история любви между богатой наследницей и симпатичным бедняком.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Вообще города — сияющего и волшебного — в кадре очень много. Петербуржцы становились зрителями съемочного процесса в Соляном переулке и на Гороховой улице. В картине можно наблюдать Петропавловскую крепость, Михайловский замок, Витебский вокзал.

Важными съемочными площадками стали реки и каналы, по которым герои фильма и катаются на коньках. Съемки особенно запомнились горожанам загадочными синими настилами на льду канала Грибоедова и на Мойке — для фильма лед пришлось укреплять. Декорации к любовной драме «Матильду», показанную в 2017-м в кинотеатрах не без скандалов, само собой, тоже снимали в Петербурге. Фильм рассказывает о романтических отношениях цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской. Декорациями для отдельных сцен выступили Мариинский театр и Юсуповский дворец.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Фанатам этого фильма рекомендуем отправиться в Царское Село — оно стало, пожалуй, одной из самых крупных съемочных площадок. В кадре не раз мелькают помещения Екатерининского дворца. Зрители наверняка узнают Камеронову галерею, на ступенях которой в начале фильма фотографируются балерины. А еще Большой пруд — именно по нему Кшесинская с великим князем Андреем Владимировичем передвигались на понтоне. Постблокадный Ленинград В «Дылде» — фильме о посттравматическом синдроме, с которым сталкивались женщины, пережившие Великую Отечественную, — действие происходит в послеблокадном Ленинграде. Все натурные съемки велись в нашем городе, где, по словам режиссера Кантемира Балагова, «особая атмосфера, дух», а «травма блокадного времени словно растворена в воздухе».

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Вы наверняка узнаете трамвайный парк на Среднем проспекте Васильевского острова — на его территории сейчас находится музей электрического транспорта Санкт-Петербурга. Именно из этого парка 15 апреля 1942 года вышли на линию первые трамвайные поезда. Для съемок проезда героини фильма на трамвае перекрывали несколько улиц в Петроградском районе. В картине вы можете увидеть характерный перекресток Пинского переулка и улицы Чапаева. Ленинград Довлатова В фильме «Довлатов» показан Ленинград 1970-х. В картине рассказывается о нескольких днях жизни Сергея Довлатова накануне эмиграции его друга Иосифа Бродского и описываются взаимоотношения писателя с семьей, а также его безуспешные попытки опубликовать свои произведения.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Одну из первых сцен снимали на пляже Петропавловской крепости — тогда на берегу Невы поставили палатку, которую едва не унес февральский ветер. Как объяснял «Фонтанке» режиссер картины Алексей Герман-младший, он выбрал именно это место для съемок по двум причинам: из-за «очень правильной имперской энергии», а также из-за того, что это одно из немногих мест города, «где стены домов не выглядят свежевыкрашенными».



Еще одно узнаваемое место — набережная Лейтенанта Шмидта. Чтобы снять эту сцену, приходилось перекрывать движение не только на набережной, но и на противоположном берегу Невы, чтобы огни машин не попадали в кадр.

Андеграундный Ленинград 1980-х Музыкальный дух нашего города передает «Лето» — фильм-биография о Викторе Цое, Майке Науменко и ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х годов. Он вышел на экраны в 2018 году. Впрочем. нельзя сказать, что улицы Ленинграда изображены в этой картине какими-то особенными — в кадре они появляются куда реже, чем коммуналки.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Поклонникам картины советуем прогуляться до Кирочной улицы, 6, — доходного дома Еремеева. Во-первых, в нем прячется невероятной красоты парадная в стиле модерн. А во-вторых, именно тут в квартире на третьем этаже лицевого флигеля в июле 2017 года снимали «Лето». Тут находится коммуналка, в которой по фильму жили Майк Науменко и его жена Наташа.

Супергеройский Петербург В снятом на основе комикса детективе «Майор Гром. Чумной доктор», вышедшем в 2021 году, зритель увидел огромное число заимствований и намеков на западные саги «Марвелл» и DC. Так что и Петербург в нем получился соответствующий. Чего стоит один только Мраморный дворец, сыгравший роль полицейского участка!



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Сцену, в которой мусоровоз толкал инкассаторский «перевертыш», снимали у арки Главного штаба, а массовые беспорядки, то есть стычку митингующих и полицейских, — на улице Зодчего Росси. По признанию основателя издательства Bubble Артема Габрелянова, всего в Петербурге прошло 50 из 78 съемочных смен — авторам очень понравилось «имперское величие» нашего города.

И еще один фильм, который снимали в Кронштадте

В другом свежем российском детективе — «Хитровка. Знак четырех» — главными персонажами стали исторические личности, жившие в Москве: криминальный репортер Владимир Гиляровский и режиссер МХТ Константин Станиславский. Так что по фильму действие тоже происходит в столичных трущобах. Но Петербург и в этой картине отметился в качестве съемочной площадки.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Помните сцену, в которой Станиславский и Гиляровский едут на катере вместе с полицейскими? Ее снимали в Кронштадте — у корпусов Провиантских магазинов Адмиралтейства, на водной глади Обводного канала.

