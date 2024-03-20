А это место узнаете? Где в Петербурге снимали «Майора Грома» и еще 8 современных фильмов

О том, что в нашем городе снимали «Невероятные приключения итальянцев в России», «Осенний марафон» и «Брата», вы точно слышали. Но вот как насчет современных фильмов? «(От)Личный Петербург» предлагает отправиться на прогулку по необычному киномаршруту и заодно выбрать, что пересмотреть в ближайшие выходные.
Петербург и декабристы
В «Союзе спасения» действие происходит в центре Петербурга 1825 года. Неспроста Эрмитаж в фильме покрашен в розовый цвет, а Исаакиевский собор окружен лесами. Чтобы восстановить образ города того времени, авторы опирались на то, какими улицы изображены на гравюрах. Так что картина получилась исторической.
Если захотите прогуляться по местам съемок, можете пройтись по главным центральным достопримечательностям: Дворцовой площади, улицам возле Петропавловской крепости, Юсуповского дворца, Михайловского замка.
Грязный Петербург 1860-х
Город в картине «Дуэлянт», вышедшей на экраны в 2016 году, показан нарочито мокрым и унылым. В фильме отставной офицер Яковлев, который стреляется на дуэлях за деньги, сталкивается с загадочным графом Беклемишевым и становится невольным участником его интриг. Город постоянно мелькает на заднем плане, когда бретер в карете обсуждает дела со своим секундантом.
Одно из узнаваемых мест, мимо которого проезжают мужчины, — перекресток улиц Чайковского и Гагаринской. Создатели фильма хотели передать атмосферу города, недавно пережившего наводнение. Поэтому съемочной группе пришлось «затопить» дорогу и установить на ней огромную деревянную баржу, которой тогда очень удивились горожане.
Сказочный предрождественский город
В новогодней сказке «Серебряные коньки» показан дореволюционный Петербург — действие происходит в 1899-м. В центре сюжета — история любви между богатой наследницей и симпатичным бедняком.
Вообще города — сияющего и волшебного — в кадре очень много. Петербуржцы становились зрителями съемочного процесса в Соляном переулке и на Гороховой улице. В картине можно наблюдать Петропавловскую крепость, Михайловский замок, Витебский вокзал.
Важными съемочными площадками стали реки и каналы, по которым герои фильма и катаются на коньках. Съемки особенно запомнились горожанам загадочными синими настилами на льду канала Грибоедова и на Мойке — для фильма лед пришлось укреплять.
Декорации к любовной драме
«Матильду», показанную в 2017-м в кинотеатрах не без скандалов, само собой, тоже снимали в Петербурге. Фильм рассказывает о романтических отношениях цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской. Декорациями для отдельных сцен выступили Мариинский театр и Юсуповский дворец.
Фанатам этого фильма рекомендуем отправиться в Царское Село — оно стало, пожалуй, одной из самых крупных съемочных площадок. В кадре не раз мелькают помещения Екатерининского дворца. Зрители наверняка узнают Камеронову галерею, на ступенях которой в начале фильма фотографируются балерины. А еще Большой пруд — именно по нему Кшесинская с великим князем Андреем Владимировичем передвигались на понтоне.
Постблокадный Ленинград
В «Дылде» — фильме о посттравматическом синдроме, с которым сталкивались женщины, пережившие Великую Отечественную, — действие происходит в послеблокадном Ленинграде. Все натурные съемки велись в нашем городе, где, по словам режиссера Кантемира Балагова, «особая атмосфера, дух», а «травма блокадного времени словно растворена в воздухе».
Вы наверняка узнаете трамвайный парк на Среднем проспекте Васильевского острова — на его территории сейчас находится музей электрического транспорта Санкт-Петербурга. Именно из этого парка 15 апреля 1942 года вышли на линию первые трамвайные поезда. Для съемок проезда героини фильма на трамвае перекрывали несколько улиц в Петроградском районе. В картине вы можете увидеть характерный перекресток Пинского переулка и улицы Чапаева.
Ленинград Довлатова
В фильме «Довлатов» показан Ленинград 1970-х. В картине рассказывается о нескольких днях жизни Сергея Довлатова накануне эмиграции его друга Иосифа Бродского и описываются взаимоотношения писателя с семьей, а также его безуспешные попытки опубликовать свои произведения.
Одну из первых сцен снимали на пляже Петропавловской крепости — тогда на берегу Невы поставили палатку, которую едва не унес февральский ветер. Как объяснял «Фонтанке» режиссер картины Алексей Герман-младший, он выбрал именно это место для съемок по двум причинам: из-за «очень правильной имперской энергии», а также из-за того, что это одно из немногих мест города, «где стены домов не выглядят свежевыкрашенными».
Еще одно узнаваемое место — набережная Лейтенанта Шмидта. Чтобы снять эту сцену, приходилось перекрывать движение не только на набережной, но и на противоположном берегу Невы, чтобы огни машин не попадали в кадр.
Андеграундный Ленинград 1980-х
Музыкальный дух нашего города передает «Лето» — фильм-биография о Викторе Цое, Майке Науменко и ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х годов. Он вышел на экраны в 2018 году. Впрочем. нельзя сказать, что улицы Ленинграда изображены в этой картине какими-то особенными — в кадре они появляются куда реже, чем коммуналки.
Поклонникам картины советуем прогуляться до Кирочной улицы, 6, — доходного дома Еремеева. Во-первых, в нем прячется невероятной красоты парадная в стиле модерн. А во-вторых, именно тут в квартире на третьем этаже лицевого флигеля в июле 2017 года снимали «Лето». Тут находится коммуналка, в которой по фильму жили Майк Науменко и его жена Наташа.
Супергеройский Петербург
В снятом на основе комикса детективе «Майор Гром. Чумной доктор», вышедшем в 2021 году, зритель увидел огромное число заимствований и намеков на западные саги «Марвелл» и DC. Так что и Петербург в нем получился соответствующий. Чего стоит один только Мраморный дворец, сыгравший роль полицейского участка!
Сцену, в которой мусоровоз толкал инкассаторский «перевертыш», снимали у арки Главного штаба, а массовые беспорядки, то есть стычку митингующих и полицейских, — на улице Зодчего Росси. По признанию основателя издательства Bubble Артема Габрелянова, всего в Петербурге прошло 50 из 78 съемочных смен — авторам очень понравилось «имперское величие» нашего города.
И еще один фильм, который снимали в Кронштадте
В другом свежем российском детективе — «Хитровка. Знак четырех» — главными персонажами стали исторические личности, жившие в Москве: криминальный репортер Владимир Гиляровский и режиссер МХТ Константин Станиславский. Так что по фильму действие тоже происходит в столичных трущобах. Но Петербург и в этой картине отметился в качестве съемочной площадки.
Помните сцену, в которой Станиславский и Гиляровский едут на катере вместе с полицейскими? Ее снимали в Кронштадте — у корпусов Провиантских магазинов Адмиралтейства, на водной глади Обводного канала.