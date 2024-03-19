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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Московские панды похвастались съедобными подарками в честь своего праздника

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    5 комментариев

    Московский зоопарк отпраздновал Международный день панд. В субботу особые поздравления принимали любимицы публики — панды Жуи, Диндин и Катюша, о чем 19 марта сообщил telegram-канал учреждения.

    Московский зоопарк

    Для Диндин и Катюши зоопарк подготовил особенный подарок — бамбуковую игрушку в форме панды. Катюша с осторожностью отнеслась к новому предмету в вольере. Только после того, как мама одобрила игрушку, Катюша подошла к ней.

    Отец семейства — панда Жуи — ничуть не смущался, сразу же принялся уплетать съедобную фигуру. Все подарки были полностью выполнены из элементов рациона панд — бамбука, яблок и моркови.

    Ранее пользователей соцсетей позабавил ролик, как Диндин показала Катюше, как правильно точить когти.

    Панды Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая, стали родителями в конце августа 2023 года. Это уникальный случай для России.

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    ПандыПраздник
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    Комментарии 5

    Гость19 Мар 2024 в 12:33
    Вам китаезы не приплачивают?
    Каждый день новости про этих блохастиков.
    +0−1
    Гость19 Мар 2024 в 12:32
    Задолбали ,то был каждый день " Серебряный кит" , теперь вот панды ...То , что арендную плату товарищ Си не берет за них так и не обнаружилось , берет или не берет , все-таки ? Потому как панды очень не дешево арендовать и кормить привозным из Китая бамбуком
    +0−0
    Komarinsk201919 Мар 2024 в 12:30
    Класс! Сотрудники молодцы, панды очаровательны! Хочу , чтобы новости были только такими.
    +1−0
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