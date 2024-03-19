Московские панды похвастались съедобными подарками в честь своего праздника

Московский зоопарк отпраздновал Международный день панд. В субботу особые поздравления принимали любимицы публики — панды Жуи, Диндин и Катюша, о чем 19 марта сообщил telegram-канал учреждения.
Московский зоопарк
Для Диндин и Катюши зоопарк подготовил особенный подарок — бамбуковую игрушку в форме панды. Катюша с осторожностью отнеслась к новому предмету в вольере. Только после того, как мама одобрила игрушку, Катюша подошла к ней.
Отец семейства — панда Жуи — ничуть не смущался, сразу же принялся уплетать съедобную фигуру. Все подарки были полностью выполнены из элементов рациона панд — бамбука, яблок и моркови.
Ранее пользователей соцсетей позабавил ролик, как Диндин показала Катюше, как правильно точить когти.
Панды Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая, стали родителями в конце августа 2023 года. Это уникальный случай для России.