Посмотрите, как панда Катюша делает маникюр по примеру мамы

Панда Диндин в Московском зоопарке продолжает учить свою дочь новому. В этот раз Катюше показывают, как правильно точить когти. Видео 18 марта опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.



«Учись, дочка, как делать маникюр», — прокомментировала ролик Акулова от лица Диндин. На кадрах видно, как Диндин точит когти о деревянные конструкции, параллельно контролируя дочь. Катюша в это время старательно повторяет движения мамы, стоя на задних лапах, но после снова отвлекается на игру.