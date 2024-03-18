Посмотрите, как панда Катюша делает маникюр по примеру мамы

Панда Диндин в Московском зоопарке продолжает учить свою дочь новому. В этот раз Катюше показывают, как правильно точить когти. Видео 18 марта опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.
«Учись, дочка, как делать маникюр», — прокомментировала ролик Акулова от лица Диндин. На кадрах видно, как Диндин точит когти о деревянные конструкции, параллельно контролируя дочь. Катюша в это время старательно повторяет движения мамы, стоя на задних лапах, но после снова отвлекается на игру.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
Катюша появилась на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Это первый случай рождения детеныша большой панды в России.
Только в марте Катюша вместе со своей мамой стали выходить во «взрослый» вольер, где на них могут посмотреть посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки.