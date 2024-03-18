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    Посмотрите, как панда Катюша делает маникюр по примеру мамы

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    4 комментария

    Панда Диндин в Московском зоопарке продолжает учить свою дочь новому. В этот раз Катюше показывают, как правильно точить когти. Видео 18 марта опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

    «Учись, дочка, как делать маникюр», — прокомментировала ролик Акулова от лица Диндин. На кадрах видно, как Диндин точит когти о деревянные конструкции, параллельно контролируя дочь. Катюша в это время старательно повторяет движения мамы, стоя на задних лапах, но после снова отвлекается на игру.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    Катюша появилась на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Это первый случай рождения детеныша большой панды в России.

    Только в марте Катюша вместе со своей мамой стали выходить во «взрослый» вольер, где на них могут посмотреть посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки.

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    Комментарии 4

    Гость18 Мар 2024 в 18:09
    Задолбали! Кто оплачивает рекламу? Входит в контракт с китайцами?
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 18:02
    Чет правда с этими пандами перебарщивают..поднадоели..они унылые как ленивцы..эт у китайцев панда дипломатия..лучше про пингвинов..че там пингвины делают??..тчк
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 18:00
    Дайте местным шерстибибизянам по банану!
    +0−0
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