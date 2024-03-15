Ая из «Города 312» рассказала о новой солистке группы и о своих проблемах со здоровьем

Солистка группы «Город 312», песни которой регулярно звучат в эфире радиостанций и фильмах («Вне зоны доступа» — в «Питер FM», «Останусь» в «Дневном дозоре»), — Ая (Светлана Назаренко) записала обращение к поклонникам. В нем она рассказала о новой солистке коллектива — Диане Макаровой, которую музыканты заметили на шоу «Голос» и пригласили в проект. В настоящее время Ая помогает ей осваивать репертуар и дает советы по исполнению.
В то же время артистка просит поклонников не сравнивать их, а радушно принять новую солистку:
«Не злитесь на то, что вы, может быть, будете считать, что она что-то поет по-другому, не так, как я; не сравнивайте, потому что не надо вообще сравнивать, плюс у вас будет возможность услышать вообще новые песни группы «Город 312», которые я не успела записать еще. Человек нас будет выручать».
«Симпатичная — невозможно, голос сильнючий!» — охарактеризовала молодую певицу соосновательница коллектива.
Сама же Назаренко займется, в первую очередь, собственным здоровьем: по ее признанию, она тяжело перенесла коронавирус и испытывает проблемы со связками, поэтому не может не только выступать с песнями на сцене, но даже и говорит с трудом.
Однако Ая не прощается с поклонниками окончательно: готовится к выходу альбом ее сольного проекта, над которым она сейчас работает. Кроме того, после устранения проблем со здоровьем певица надеется вновь выйти на сцену.
Полностью обращение солистки киргизского коллектива («Город 312» — это телефонный код Бишкека) можно посмотреть в его группе «ВКонтакте».
Поп-рок-группа «Город 312» была образована в 2001 году. 7 марта 2023 года коллектив объявил о приостановке концертной деятельности.