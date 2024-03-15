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    Ая из «Города 312» рассказала о новой солистке группы и о своих проблемах со здоровьем

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    5 комментариев

    Солистка группы «Город 312», песни которой регулярно звучат в эфире радиостанций и фильмах («Вне зоны доступа» — в «Питер FM», «Останусь» в «Дневном дозоре»), — Ая (Светлана Назаренко) записала обращение к поклонникам. В нем она рассказала о новой солистке коллектива — Диане Макаровой, которую музыканты заметили на шоу «Голос» и пригласили в проект. В настоящее время Ая помогает ей осваивать репертуар и дает советы по исполнению.

    В то же время артистка просит поклонников не сравнивать их, а радушно принять новую солистку:

    «Не злитесь на то, что вы, может быть, будете считать, что она что-то поет по-другому, не так, как я; не сравнивайте, потому что не надо вообще сравнивать, плюс у вас будет возможность услышать вообще новые песни группы «Город 312», которые я не успела записать еще. Человек нас будет выручать».

    «Симпатичная — невозможно, голос сильнючий!» — охарактеризовала молодую певицу соосновательница коллектива.

    Сама же Назаренко займется, в первую очередь, собственным здоровьем: по ее признанию, она тяжело перенесла коронавирус и испытывает проблемы со связками, поэтому не может не только выступать с песнями на сцене, но даже и говорит с трудом.

    Однако Ая не прощается с поклонниками окончательно: готовится к выходу альбом ее сольного проекта, над которым она сейчас работает. Кроме того, после устранения проблем со здоровьем певица надеется вновь выйти на сцену.

    Полностью обращение солистки киргизского коллектива («Город 312» — это телефонный код Бишкека) можно посмотреть в его группе «ВКонтакте».

    Поп-рок-группа «Город 312» была образована в 2001 году. 7 марта 2023 года коллектив объявил о приостановке концертной деятельности.

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    Комментарии 5

    Гость15 Мар 2024 в 16:36
    В России каждый больной, и что?
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 15:13
    уж очень любят разные больные о себе рассказывать, рты не закрываются, лечиться надо, а не болтать что никому не надо.
    +0−0
    triton197715 Мар 2024 в 15:09
    Настоящие пацаны выбирают "А-студио"))
    +0−0
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