Ая из «Города 312» рассказала о новой солистке группы и о своих проблемах со здоровьем

Солистка группы «Город 312», песни которой регулярно звучат в эфире радиостанций и фильмах («Вне зоны доступа» — в «Питер FM», «Останусь» в «Дневном дозоре»), — Ая (Светлана Назаренко) записала обращение к поклонникам. В нем она рассказала о новой солистке коллектива — Диане Макаровой, которую музыканты заметили на шоу «Голос» и пригласили в проект. В настоящее время Ая помогает ей осваивать репертуар и дает советы по исполнению.



В то же время артистка просит поклонников не сравнивать их, а радушно принять новую солистку:

