«Сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться». Группа «Город 312» сделала заявление

Популярный музыкальный коллектив «Город 312» накануне 8 марта объявил о приостановке концертной деятельности. В заявлении группы, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», говорится о проблемах со здоровьем у солистки, вынудивших ее уйти в творческий отпуск, пройти восстановительные процедуры и устроить себе «цифровой детокс».
«Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой, — говорится в тексте. — После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Долгое время у нее не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания».
Также артисты сообщили, что пока группа пишет на студии новый материал.
Поп-рок-группа «Город 312» изначально из Киргизии, 312 — телефонный код города Бишкека. Композиции коллектива звучали в фильмах «Питер FM» («Вне зоны доступа»), «Дневной дозор» («Останусь»), «Ирония судьбы. Продолжение» («Обернись») и других.