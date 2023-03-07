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    Музыка

    «Сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться». Группа «Город 312» сделала заявление

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    5 комментариев

    Популярный музыкальный коллектив «Город 312» накануне 8 марта объявил о приостановке концертной деятельности. В заявлении группы, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», говорится о проблемах со здоровьем у солистки, вынудивших ее уйти в творческий отпуск, пройти восстановительные процедуры и устроить себе «цифровой детокс».

    «Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой, — говорится в тексте. — После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Долгое время у нее не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания».

    Также артисты сообщили, что пока группа пишет на студии новый материал.

    Поп-рок-группа «Город 312» изначально из Киргизии, 312 — телефонный код города Бишкека. Композиции коллектива звучали в фильмах «Питер FM» («Вне зоны доступа»), «Дневной дозор» («Останусь»), «Ирония судьбы. Продолжение» («Обернись») и других.

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    Музыка
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    Комментарии 5

    Гость07 Мар 2023 в 20:05
    Хорошая группа
    +1−2
    Гость07 Мар 2023 в 20:02
    Хто это?
    +2−0
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