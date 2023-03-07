«Сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться». Группа «Город 312» сделала заявление

Популярный музыкальный коллектив «Город 312» накануне 8 марта объявил о приостановке концертной деятельности. В заявлении группы, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», говорится о проблемах со здоровьем у солистки, вынудивших ее уйти в творческий отпуск, пройти восстановительные процедуры и устроить себе «цифровой детокс».



«Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой, — говорится в тексте. — После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Долгое время у нее не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания».

