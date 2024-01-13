Лера Кудрявцева — хейтерам: я обычная баба с публичной профессией

Теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, которая накануне объявила об уходе от мужа, 13 января ответила на негативные высказывания в соцсетях. Она заявила, что не намерена спорить со сторонниками мнения, что она — «престарелая калоша».



«Здравствуйте! Меня зовут Лера Кудрявцева. Мне 52 года. Двое деток. Мальчик и девочка. Образование — высшее (ГИТИС). Работа на ТВ с 1994 года. Есть «ТЭФИ». Благодарность от президента. 3 брака. Люблю своих детей, семью, работу, друзей; умею дружить, любить, оберегать, помогать, готовить, стирать, убирать, отвечаю за свои слова. Есть кот Фофа. Курю. Не пью. Не жалуюсь. Внешность — на любителя. Как мама родила. Из тюнинга — были сиськи (убрала). Морду пока еще не кроила», — написала певица.

