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    Лера Кудрявцева — хейтерам: я обычная баба с публичной профессией

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    40 комментариев

    Теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, которая накануне объявила об уходе от мужа, 13 января ответила на негативные высказывания в соцсетях. Она заявила, что не намерена спорить со сторонниками мнения, что она — «престарелая калоша».

    «Здравствуйте! Меня зовут Лера Кудрявцева. Мне 52 года. Двое деток. Мальчик и девочка. Образование — высшее (ГИТИС). Работа на ТВ с 1994 года. Есть «ТЭФИ». Благодарность от президента. 3 брака. Люблю своих детей, семью, работу, друзей; умею дружить, любить, оберегать, помогать, готовить, стирать, убирать, отвечаю за свои слова. Есть кот Фофа. Курю. Не пью. Не жалуюсь. Внешность — на любителя. Как мама родила. Из тюнинга — были сиськи (убрала). Морду пока еще не кроила», — написала певица.

    Она добавила, что «профессиональный грим делает чудеса», а также что иногда «шугается себя в зеркале утром, но привыкла». «В целом — обычная баба с публичной профессией», — констатировала Кудрявцева.

    «Знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну разумеется). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь (в отличие от моей). Ну, меня никто не учил, как надо, поэтому гребу как могу», — подчеркнула телеведущая.

    Она заверила, что не собирается спорить с теми, кому легче жить от мысли, что сама Кудрявцева — «старая, престарелая калоша, старуха, <...> проститутка, страшная, перекроенная, переделанная». «Главное, чтоб вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть», — отметила автор канала.

    Днем ранее певица публично объявила, что уходит от мужа-хоккеиста Игоря Макарова, прокомментировав заявление кратко: «Алкоголь — зло».

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    Комментарии 40

    Гость13 Янв 2024 в 19:39
    че за душнила?
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