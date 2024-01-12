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    «Алкоголь — зло». Ведущая Лера Кудрявцева ушла от хоккеиста Игоря Макарова

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    Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от своего мужа — хоккеиста Игоря Макарова. Об этом 12 января она сообщила в своем телеграм-канале.

    «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Лера, а затем добавила: «Комментариев не даю. СМИ не беспокоить. Спасибо. Личное в публичное вынесла намеренно».

    Подписчики Кудрявцевой отреагировали на новость смайликами, выражающими сочувствие.

    Известная телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова 10 лет назад. Супруг младше жены на 16 лет. В браке у пары в 2018 году появилась дочь Мария. На данный момент Макаров выступает в качестве крайнего нападающего в команде «Салават Юлаев».

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