    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    0 м/с, штиль

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.78eur97.54

    Бывшего вице-президента Газпромбанка объявили в розыск

    2621
    14 комментариев

    МВД РФ объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* (внесен в реестр иностранных агентов). Мужчину разыскивают по уголовной статье. Об этом стало известно в пятницу, 12 января, из базы данных МВД.

    «Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в карточке.

    Фото: МВД России
    ПоделитьсяПоделиться

    Не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

    В октябре прошлого года Волобуева признали иностранным агентом. Он поддержал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации, вступил в ВСУ и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

    Фото: МВД России

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Розыск
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close