Бывшего вице-президента Газпромбанка объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* (внесен в реестр иностранных агентов). Мужчину разыскивают по уголовной статье. Об этом стало известно в пятницу, 12 января, из базы данных МВД.
«Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в карточке.
Не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.
В октябре прошлого года Волобуева признали иностранным агентом. Он поддержал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации, вступил в ВСУ и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.