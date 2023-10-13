Минюст признал иноагентом бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* и левого блогера Рудого*

Минюст РФ признал еще 12 человек иностранными агентами. В пятницу, 13 октября, ведомство обновило реестр иноагентов. В него включили, в частности, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*, левого блогера «Вестник бури» (Андрея Рудого*) и петербургского журналиста Сергея Ковальченко*. Соответствующая публикация появилась на сайте российского Минюста.



Как говорится в сообщении ведомства:



Волобуев* открыло поддержал власти Украины, негативно высказывался о спецоперации и вступил в ВСУ, также он принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

