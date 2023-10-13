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    Минюст признал иноагентом бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* и левого блогера Рудого*

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    Минюст РФ признал еще 12 человек иностранными агентами. В пятницу, 13 октября, ведомство обновило реестр иноагентов. В него включили, в частности, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*, левого блогера «Вестник бури» (Андрея Рудого*) и петербургского журналиста Сергея Ковальченко*. Соответствующая публикация появилась на сайте российского Минюста.

    Как говорится в сообщении ведомства:

    Волобуев* открыло поддержал власти Украины, негативно высказывался о спецоперации и вступил в ВСУ, также он принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

    Рудой* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против спецоперации и распространял недостоверную информацию о решениях российской власти и проводимой ею политике.

    Ковальченко* распространял для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации о решениях российской власти и проводимой ею политике. Кроме того, он выступал в поддержку властей Украины.

    Также иноагентами признали правозащитницу Ольгу Романову*, журналиста Айдера Муждабаева*, политика Владислава Жуковского*, Елену Малаховскую*, Диану Рудову*, Евгения Доможирова*, Виталия Вотановского*, Анвара Курманнакаева* и Андрея Сидельникова*.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 6

    Гость13 Окт 2023 в 21:39
    Хорошо, но мало!
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