Главный фигурант дела о покушении на телеведущего Соловьева частично признал вину

Трое из семи фигурантов уголовного дела о подготовке убийства телеведущего Владимира Соловьева частично признали вину. Среди них — организатор покушения Андрей Пронский, сообщают 11 января госагентства ТАСС и РИА Новости.
Дело по существу рассматривается во втором Западном окружном военном суде.
«Частично признаю вину», — заявил Андрей Пронский, который отказался отвечать на вопросы председательствующего судьи. В чем именно он согласен с обвинением, мужчина пообещал высказаться позднее.
Андрей Волков и Денис Абраров частично признали вину в совершении преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ — «Повреждение или уничтожение имущества». Остальные фигуранты — Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов и Максим Дружинин — отказались от заявлений, сославшись на статью 51 Конституции РФ.
Ранее Белякова, Волкова, Дружинина, Пронского и Степанова внесли в список экстремистов, писала «Фонтанка».
Семерых фигурантов задержали в апреле 2022 года вместе с Василием Стрижаковым. 16 ноября этого года 2-й Западный окружной военный суд в Москве освободил 43-летнего Стрижакова от наказания — вместо заключения под стражу его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Следствие полагает, что все обвиняемые состояли в запрещенной в РФ и признанной террористической неонацистской группировке National Socialism / White Power («Белая сила»)*. Они пытались совершить покушение на Соловьева, применив взрывное устройство, а затем скрыться на Украине, считает ФСБ. Чтобы отвлечь внимание правоохранительных органов, фигуранты планировали закидать служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы «коктейлями Молотова».
Задержанные обсуждали возможность убийства не только ведущего Соловьева, но и его коллег по ВГТРК — Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, а также главреда RT Маргариты Симоньян и ее супруга Тиграна Кеосаяна.
*Запрещенная в России террористическая организация.