Главный фигурант дела о покушении на телеведущего Соловьева частично признал вину

Трое из семи фигурантов уголовного дела о подготовке убийства телеведущего Владимира Соловьева частично признали вину. Среди них — организатор покушения Андрей Пронский, сообщают 11 января госагентства ТАСС и РИА Новости.

Дело по существу рассматривается во втором Западном окружном военном суде.

«Частично признаю вину», — заявил Андрей Пронский, который отказался отвечать на вопросы председательствующего судьи. В чем именно он согласен с обвинением, мужчина пообещал высказаться позднее.

Андрей Волков и Денис Абраров частично признали вину в совершении преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ — «Повреждение или уничтожение имущества». Остальные фигуранты — Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов и Максим Дружинин — отказались от заявлений, сославшись на статью 51 Конституции РФ.