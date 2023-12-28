Шесть фигурантов дела о покушении на Соловьева внесены в список экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом 28 декабря сообщается на сайте ведомства, обратила внимание газета «Коммерсант».
В перечень экстремистов включены Владимир Беляков, Андрей Волков, Максим Дружинин, Тимофей Мокий, Андрей Пронский и Владимир Степанов.
Их задержали в апреле 2022 года вместе с Василием Стрижаковым. 16 ноября этого года 2-й Западный окружной военный суд в Москве освободил 43-летнего Стрижакова от наказания — вместо заключения под стражу его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
По данным следствия, все обвиняемые состояли в запрещенной в России и признанной террористической неонацистской группировке National Socialism / White Power («Белая сила»)*. Они планировали совершить покушение на Соловьева с использованием взрывного устройства, а после скрыться на Украине, считает ФСБ. При этом в качестве отвлекающего маневра фигуранты планировали закидать служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы «коктейлями Молотова».
Обвиняемым инкриминируют пять статей Уголовного кодекса, в том числе «Приготовление к убийству общеопасным способом» — часть 1 статьи 30, пункты. «б, е, ж, з» части 2 статьи 105 УК; «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия» — часть 3 статьи 144; «Участие в террористической организации» — часть 2 статьи 205.5; «Хранение и изготовление оружия и взрывных устройств» — часть 4 статьи 222, часть 4 статьи 222.1, часть 3 статьи 223; «Уничтожение и повреждение имущества» — статья 167 УК.
*Запрещенная в России террористическая организация.