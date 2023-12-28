Шесть фигурантов дела о покушении на Соловьева внесены в список экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом 28 декабря сообщается на сайте ведомства, обратила внимание газета «Коммерсант».

В перечень экстремистов включены Владимир Беляков, Андрей Волков, Максим Дружинин, Тимофей Мокий, Андрей Пронский и Владимир Степанов.

Их задержали в апреле 2022 года вместе с Василием Стрижаковым. 16 ноября этого года 2-й Западный окружной военный суд в Москве освободил 43-летнего Стрижакова от наказания — вместо заключения под стражу его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.