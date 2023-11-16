Суд отправил обвиняемого в покушении на телеведущего Соловьева в психбольницу

Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает РИА Новости из зала суда.

Следствие считает, что он совершал преступление в состоянии невменяемости. Также причастность Стрижакова к преступлениям, по мнению следователей, доказана, потому что в его телефоне содержались данные об изготовлении взрывчатки, а в его доме обнаружили оружие. Сам обвиняемый вину не признает. Он заявляет, что пустил к себе жить других фигурантов, но сам преступления не совершал. Его адвокат на прениях дополнял, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности Стрижакова к преступной организации и к оружию.