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    Суд отправил обвиняемого в покушении на телеведущего Соловьева в психбольницу

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    Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает РИА Новости из зала суда.

    Следствие считает, что он совершал преступление в состоянии невменяемости. Также причастность Стрижакова к преступлениям, по мнению следователей, доказана, потому что в его телефоне содержались данные об изготовлении взрывчатки, а в его доме обнаружили оружие. Сам обвиняемый вину не признает. Он заявляет, что пустил к себе жить других фигурантов, но сам преступления не совершал. Его адвокат на прениях дополнял, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности Стрижакова к преступной организации и к оружию.

    Прокурор просила освободить его от наказания, потому что «по своему психическому состоянию он не может понимать характер своего процессуального положения и судебного производства».

    Фигуранты уголовного дела о подготовке убийства Владимира Соловьева рассказали о плане покушения. Мужчины планировали взорвать телеведущего в его машине или использовать курьера, который доставил бы Соловьеву еду из ресторана. При этом в качестве отвлекающего маневра фигуранты планировали закидать служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы коктейлями Молотова.

    О подготовке к покушению на Соловьева стало известно в апреле 2022 года. О задержании заявили в ФСБ, позже про это рассказал президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры в Москве.

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