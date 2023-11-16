Суд отправил обвиняемого в покушении на телеведущего Соловьева в психбольницу

Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает РИА Новости из зала суда.
Следствие считает, что он совершал преступление в состоянии невменяемости. Также причастность Стрижакова к преступлениям, по мнению следователей, доказана, потому что в его телефоне содержались данные об изготовлении взрывчатки, а в его доме обнаружили оружие. Сам обвиняемый вину не признает. Он заявляет, что пустил к себе жить других фигурантов, но сам преступления не совершал. Его адвокат на прениях дополнял, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности Стрижакова к преступной организации и к оружию.
Прокурор просила освободить его от наказания, потому что «по своему психическому состоянию он не может понимать характер своего процессуального положения и судебного производства».
Фигуранты уголовного дела о подготовке убийства Владимира Соловьева рассказали о плане покушения. Мужчины планировали взорвать телеведущего в его машине или использовать курьера, который доставил бы Соловьеву еду из ресторана. При этом в качестве отвлекающего маневра фигуранты планировали закидать служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы коктейлями Молотова.
О подготовке к покушению на Соловьева стало известно в апреле 2022 года. О задержании заявили в ФСБ, позже про это рассказал президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры в Москве.