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    Гибель трёх человек под поездом на станции «Рижская» попала на видео

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    Московская межрегиональная транспортная прокуратура 11 января опубликовала видео момента трагедии на станции «Рижская» в центре Москвы, где поезд сбил насмерть трёх человек.

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура

    На станции были нарушены правила эксплуатации железных дорог: безопасность движения не была обеспечена, пояснили RT в транспортной прокуратуре. СК возбудил уголовное дело. В МЖД сообщали, что люди, предположительно, переходили пути в неположенном месте.

    Поезд сбил людей в 18:19. Как уточняет КП, они остановились на рельсах, чтобы пропустить поезд, и этот момент их сбил другой состав. До приезда правоохранителей тела не убирали, и поезда ехали прямо над трупами, рассказывало издание MSK1.

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    Тела начали доставать с путей около 20:30.

    Фото: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU
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    По словам транспортного аналитика Владислава Булгакова, ЧП могло произойти потому, что на «Рижской» нет полноценного перехода.

    Фото: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

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    Сбил поездЧП на железной дорогеМоскваПоезд сбил насмерть
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