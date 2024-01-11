Гибель трёх человек под поездом на станции «Рижская» попала на видео

Московская межрегиональная транспортная прокуратура 11 января опубликовала видео момента трагедии на станции «Рижская» в центре Москвы, где поезд сбил насмерть трёх человек.
На станции были нарушены правила эксплуатации железных дорог: безопасность движения не была обеспечена, пояснили RT в транспортной прокуратуре. СК возбудил уголовное дело. В МЖД сообщали, что люди, предположительно, переходили пути в неположенном месте.
Поезд сбил людей в 18:19. Как уточняет КП, они остановились на рельсах, чтобы пропустить поезд, и этот момент их сбил другой состав. До приезда правоохранителей тела не убирали, и поезда ехали прямо над трупами, рассказывало издание MSK1.
Тела начали доставать с путей около 20:30.
По словам транспортного аналитика Владислава Булгакова, ЧП могло произойти потому, что на «Рижской» нет полноценного перехода.