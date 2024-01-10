Три человека погибли под колесами поезда в Москве. Они пропускали один состав, но не заметили второй

Три человека погибли, попав под поезд рядом с железнодорожной станцией Рижская в Москве, сообщает 10 января РИА Новости. Погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте и, как уточняет КП, остановились на рельсах, чтобы пропустить поезд. В этот момент их сбил другой состав.
Транспортная прокуратура устанавливает причины случившегося. Расследованием займется специально созданная комиссия, передает MSK1.RU.
В декабре прошлого года поезд насмерть сбил женщину в Красносельском районе Петербурга. Погибшая переходила пути в неположенном месте.