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    Поезд насмерть сбил женщину в Петербурге. Происшествие остановило четыре электрички

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    Смертельное происшествие на железнодорожных путях в Красносельском районе Петербурга задержало утром 21 декабря четыре электрички, следовавшие в Ленобласть. Под колеса поезда угодил пешеход.

    ЧП случилось в 8:14 на перегоне «Лигово — Стрельна» Октябрьской железной дороги. На станции Сосновая Поляна женщина, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте, попала под колеса поезда, сообщает 47News со ссылкой на транспортную полицию. Полученные ею травмы оказались смертельными.

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    Из-за ЧП встали поезд №6519 «Петербург — Ораниенбаум-1» и еще три пригородных электрички, рассказали изданию в ОЖД. В пункт назначения они прибыли с опозданиями до получаса. О внеплановой получасовой остановке в районе станции Лигово утром сообщали пассажиры.

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    ПетербургПоезд сбил человекаЭлектрички
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