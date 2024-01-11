В Портленде нашли смартфон, выпавший из самолета с высоты в 5 км. Устройство продолжало работать

В Портленде в американском штате Орегон прохожий нашел на обочине дороги смартфон, который выпал из самолета с высоты 4,88 км и продолжал работать, передает 10 января CNN.
Американец Шон Бейтс рассказал телеканалу, что заметил смартфон в кустах. Устройство выглядело чистым, на нем не было ни единой царапины, а аккумулятор был заряжен. По словам Бейтса, сначала он решил, что телефон выпал из проезжавшего мимо автомобиля. Но на смартфоне не было блокировки экрана, и Бейтс увидел, что устройство находится в режиме полета и на нем был открыт электронный билет на рейс Alaska Airlines Flight 1282 с информацией о багаже.
Этот рейс выполнял самолет Boeing 737 Max 9, когда у него оторвался люк аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона. Люк 8 января нашел во дворе своего дома другой житель Портленда. Часть фюзеляжа отвалилась от самолета, следовавшего из Портленда в Онтарио, еще 6 января. Борт вернулся в аэропорт вылета, пассажиры не пострадали.