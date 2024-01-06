В США пассажирский самолет потерял часть фюзеляжа во время полета

Во время полета пассажирский лайнер Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио, потерял часть обшивки и иллюминатора, сообщил телеканала Katu . На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа в момент инцидента на высоте 5 километров.

«У нас разгерметизация, нам необходимо вернуться назад, у нас на борту 174 пассажира. Уровень топлива — восемнадцать восемь», — цитирует Katu переговоры пилота с диспетчером.



После обнаружения проблемы самолет вернулся в аэропорт вылета. Представители авиакомпании заявили, что ведут расследование происшествия.

