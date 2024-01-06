В США пассажирский самолет потерял часть фюзеляжа во время полета

Во время полета пассажирский лайнер Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио, потерял часть обшивки и иллюминатора, сообщил телеканала Katu. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа в момент инцидента на высоте 5 километров.
Автор: FOX 11 Los Angeles
«У нас разгерметизация, нам необходимо вернуться назад, у нас на борту 174 пассажира. Уровень топлива — восемнадцать восемь», — цитирует Katu переговоры пилота с диспетчером.
После обнаружения проблемы самолет вернулся в аэропорт вылета. Представители авиакомпании заявили, что ведут расследование происшествия.
«Люди, которые сказали, что были на рейсе, поделились фотографиями, на которых были видны большая дыра в борту самолета и обнаженная изоляция. Другие показали фотографии воздушных трубок, свисающих с потолка в салоне самолета», — говорится в публикации OregonLive.
Отмечается, что самолет Boeing 737–9 MAX был собран лишь два месяца назад, получив сертификацию в ноябре 2023 года.
Напомним, в октябре пилот авиакомпании Alaska Airlines Джозеф Эмерсон обвинялся в покушении на убийство более чем 80 человек — пассажиров и экипажа рейса Эверетта — Сан-Франциско. Эмерсон был не на своей смене, но прошёл в кабину экипажа, где попытался включить систему пожаротушения самолета Embraer 175, которая в том числе перекрывает подачу топлива в двигатели самолета, что ведет к их выключению.