Отвалившуюся во время полета дверь самолета в Портленде нашел школьный учитель Боб

Дверь самолета Alaska Airlines была найдена жителем Портленда на заднем дворе своего дома. Сам он не пострадал.

О находке сообщает телеканал Katu 8 января. Информация стала известна, когда заканчивалась пресс-конференция национального совета по безопасности на транспорте США. Спикер подтвердил, что школьный учитель Боб отправил на электронную почту совета два фото и точную локацию места падения двери.

Тем временем многие авиакомпании, как пишет CNN, отзывают самолеты с рейсов для дополнительной проверки.

Дверь «Боинга» отвалилась во время полета рейса авиакомпании Alaska Airlines. В салоне произошла разгерметизация, борт вернулся в аэропорт вылета.