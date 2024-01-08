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    Отвалившуюся во время полета дверь самолета в Портленде нашел школьный учитель Боб

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    Дверь самолета Alaska Airlines была найдена жителем Портленда на заднем дворе своего дома. Сам он не пострадал.

    О находке сообщает телеканал Katu 8 января. Информация стала известна, когда заканчивалась пресс-конференция национального совета по безопасности на транспорте США. Спикер подтвердил, что школьный учитель Боб отправил на электронную почту совета два фото и точную локацию места падения двери.

    Тем временем многие авиакомпании, как пишет CNN, отзывают самолеты с рейсов для дополнительной проверки.

    Дверь «Боинга» отвалилась во время полета рейса авиакомпании Alaska Airlines. В салоне произошла разгерметизация, борт вернулся в аэропорт вылета.

    Boeing 737–9 MAX получил сертификацию в ноябре 2023 года.

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