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    Пока вы отдыхали. Полицейские собрали первый «урожай» пьяных водителей и уголовных дел на дорогах Петербурга

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    Новогодние праздники в Петербурге обошлись без смертельных аварий, но не без пьяных лихачей. Для каждого одиннадцатого из них год начался с уголовного дела.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 января, за длинные выходные сотрудники ДПС остановили 220 человек, которые сели за руль нетрезвыми. Большинство получили протоколы об административных правонарушениях. Для 20 из них поездка закончилась уголовным делом о повторном пьяном вождении.

    По данным ведомства, круглосуточное патрулирование помогло снизить аварийность на дорогах, ни одного смертельного ДТП не было.

    От алкоголя спасали не только на дорогах. Проверяя торговые точки и питейные заведения, полицейские выявили 40 фактов нелегальной торговли алкоголем и изъяли из оборота более двух тонн фальсификата.

    Специальные меры были приняты и по защите пожилых жителей города от телефонных аферистов. Благодаря работе уголовного розыска успели перехватить порядка 80 попыток мошенничества, тем самым сохранив несколько миллионов рублей.

    Так, 5,1 тысячи долларов не потеряла 78-летняя жительница Выборгского района города, в последний праздничный выходной собиравшая деньги, чтобы откупить от беды якобы попавшего в ДТП внука. Подоспевшие к её квартире полицейские задержали 26-летнюю безработную из Невского района, которая, по данным ведомства, приехала за деньгами.

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    Комментарии 12

    Гость09 Янв 2024 в 15:44
    молодцы! так держать!
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