Пока вы отдыхали. Полицейские собрали первый «урожай» пьяных водителей и уголовных дел на дорогах Петербурга

Новогодние праздники в Петербурге обошлись без смертельных аварий, но не без пьяных лихачей. Для каждого одиннадцатого из них год начался с уголовного дела.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 января, за длинные выходные сотрудники ДПС остановили 220 человек, которые сели за руль нетрезвыми. Большинство получили протоколы об административных правонарушениях. Для 20 из них поездка закончилась уголовным делом о повторном пьяном вождении.

По данным ведомства, круглосуточное патрулирование помогло снизить аварийность на дорогах, ни одного смертельного ДТП не было.



От алкоголя спасали не только на дорогах. Проверяя торговые точки и питейные заведения, полицейские выявили 40 фактов нелегальной торговли алкоголем и изъяли из оборота более двух тонн фальсификата.

