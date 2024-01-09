Пока вы отдыхали. Полицейские собрали первый «урожай» пьяных водителей и уголовных дел на дорогах Петербурга

Новогодние праздники в Петербурге обошлись без смертельных аварий, но не без пьяных лихачей. Для каждого одиннадцатого из них год начался с уголовного дела.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 января, за длинные выходные сотрудники ДПС остановили 220 человек, которые сели за руль нетрезвыми. Большинство получили протоколы об административных правонарушениях. Для 20 из них поездка закончилась уголовным делом о повторном пьяном вождении.
По данным ведомства, круглосуточное патрулирование помогло снизить аварийность на дорогах, ни одного смертельного ДТП не было.
От алкоголя спасали не только на дорогах. Проверяя торговые точки и питейные заведения, полицейские выявили 40 фактов нелегальной торговли алкоголем и изъяли из оборота более двух тонн фальсификата.
Специальные меры были приняты и по защите пожилых жителей города от телефонных аферистов. Благодаря работе уголовного розыска успели перехватить порядка 80 попыток мошенничества, тем самым сохранив несколько миллионов рублей.
Так, 5,1 тысячи долларов не потеряла 78-летняя жительница Выборгского района города, в последний праздничный выходной собиравшая деньги, чтобы откупить от беды якобы попавшего в ДТП внука. Подоспевшие к её квартире полицейские задержали 26-летнюю безработную из Невского района, которая, по данным ведомства, приехала за деньгами.