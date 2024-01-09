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    Когда снова отдыхаем: календарь выходных и праздников в 2024 году

    Местами у нас будут двухдневные рабочие недели

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    Первая рабочая неделя в этом году будет четырехдневной
    Первая рабочая неделя в этом году будет четырехдневнойФото: Ольга Бурлакова / NGS.RU
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    Новогодние праздники подходят к концу — уже 9 января нужно будет вернуться в привычный рабочий режим. Кто-то, конечно, из него и не выходил: для работников со сменным графиком никаких каникул и не было. А кто-то наверняка позаботился о себе заранее и продолжит отдыхать в отпуске. Всем остальным пусть греет душу, что это были не последние долгие выходные в этом году. Мы подготовили календарь выходных и праздников на 2024 год, так что сохраняйте его и можете строить планы.

    Производственный календарь на <nobr class="_">2024 год</nobr> правительство утвердило еще несколько месяцев назад
    Производственный календарь на 2024 год правительство утвердило еще несколько месяцев назадВиталий Калистратов / Городские порталы
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    Календарь выходных и праздников на 2024 год правительство утвердило еще в августе 2023 года. По правилам при формировании так называемого производственного календаря нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочие дни. Их могут перенести как на ближайший понедельник, так и на более отдаленное будущее. Главное — в пределах одного года. В 2024 году переносы выглядят так:

    • с субботы, 6 января, и воскресенья, 7 января, на пятницу, 10 мая, и вторник, 31 декабря;
    • с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;
    • с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;
    • с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

    В итоге в этом году нас ждут две недели с четырьмя выходными и три рабочие шестидневки. А первая рабочая неделя этого года будет состоять всего из четырех дней, так что выходные уже совсем скоро!

    Как вы провели новогодние праздники?

    Первая рабочая неделя в этом году будет четырехдневной
    Первая рабочая неделя в этом году будет четырехдневнойФото: Ольга Бурлакова / NGS.RU
    Производственный календарь на <nobr class="_">2024 год</nobr> правительство утвердило еще несколько месяцев назад
    Производственный календарь на 2024 год правительство утвердило еще несколько месяцев назадВиталий Калистратов / Городские порталы

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