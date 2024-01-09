Когда снова отдыхаем: календарь выходных и праздников в 2024 году

Первая рабочая неделя в этом году будет четырехдневной Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Новогодние праздники подходят к концу — уже 9 января нужно будет вернуться в привычный рабочий режим. Кто-то, конечно, из него и не выходил: для работников со сменным графиком никаких каникул и не было. А кто-то наверняка позаботился о себе заранее и продолжит отдыхать в отпуске. Всем остальным пусть греет душу, что это были не последние долгие выходные в этом году. Мы подготовили календарь выходных и праздников на 2024 год , так что сохраняйте его и можете строить планы.

Производственный календарь на 2024 год правительство утвердило еще несколько месяцев назад Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Календарь выходных и праздников на 2024 год правительство утвердило еще в августе 2023 года. По правилам при формировании так называемого производственного календаря нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочие дни. Их могут перенести как на ближайший понедельник, так и на более отдаленное будущее. Главное — в пределах одного года. В 2024 году переносы выглядят так:



с субботы, 6 января, и воскресенья, 7 января, на пятницу, 10 мая, и вторник, 31 декабря;

с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;

с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;

с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. В итоге в этом году нас ждут две недели с четырьмя выходными и три рабочие шестидневки. А первая рабочая неделя этого года будет состоять всего из четырех дней, так что выходные уже совсем скоро!

Как вы провели новогодние праздники? Уезжали из города Ходили по гостям Активно отдыхали Лежали и отсыпались Успели сделать всё вышеперечисленное Работали