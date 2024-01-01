Путин: сама Украина для нас не враг

Президент РФ Владимир Путин назвал Запад противником России, а Украина для РФ врагом не является. Об этом в понедельник, 1 января, российский лидер заявил на встрече военными в госпитале им. А. А. Вишневского в Москве, передает ТАСС.

«Дело не в том, что они [страны Запада] помогают нашему противнику, а они наш противник, они их руками [украинцев] решают свои вопросы <...> Так было на протяжении веков и сейчас продолжается <...> Сама Украина для нас не враг», — сказал президент РФ Владимир Путин.



Также глава государства отметил, что Россия хочет завершить украинский конфликт быстрее, но на своих условиях.