Путин: сама Украина для нас не враг

Президент РФ Владимир Путин назвал Запад противником России, а Украина для РФ врагом не является. Об этом в понедельник, 1 января, российский лидер заявил на встрече военными в госпитале им. А. А. Вишневского в Москве, передает ТАСС.
«Дело не в том, что они [страны Запада] помогают нашему противнику, а они наш противник, они их руками [украинцев] решают свои вопросы <...> Так было на протяжении веков и сейчас продолжается <...> Сама Украина для нас не враг», — сказал президент РФ Владимир Путин.
Также глава государства отметил, что Россия хочет завершить украинский конфликт быстрее, но на своих условиях.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин уточнял, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.
В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.
Мединский уточнил, что предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах был передан в Киев. Затем 29 марта в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Однако стороны не пришли к решению.