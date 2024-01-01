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    Путин: сама Украина для нас не враг

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    Президент РФ Владимир Путин назвал Запад противником России, а Украина для РФ врагом не является. Об этом в понедельник, 1 января, российский лидер заявил на встрече военными в госпитале им. А. А. Вишневского в Москве, передает ТАСС.

    «Дело не в том, что они [страны Запада] помогают нашему противнику, а они наш противник, они их руками [украинцев] решают свои вопросы <...> Так было на протяжении веков и сейчас продолжается <...> Сама Украина для нас не враг», — сказал президент РФ Владимир Путин.

    Также глава государства отметил, что Россия хочет завершить украинский конфликт быстрее, но на своих условиях.

    пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин уточнял, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.

    В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.

    Мединский уточнил, что предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах был передан в Киев. Затем 29 марта в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Однако стороны не пришли к решению.

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    Гость01 Янв 2024 в 15:39
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