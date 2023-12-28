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    В Смольном объяснили, почему выселяют книжный магазин «Самокат»

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    Книжный магазин издательства «Самокат» незаконно занимал принадлежащее городу помещение на Мончегорской улице и должен его покинуть. Об этом рассказали «Фонтанке» в комитете имущественных отношений 27 декабря, комментируя выселение предприятия.

    По данным ведомства, договор аренды был заключен с ООО «Марта» и истёк в 2010 году, и с этого момента действовал в режиме неопределённого срока. «В адрес арендатора в декабре 2022 года было направлено уведомление об отказе от договора (в порядке, предусмотренном статьёй 610 ГК РФ) с предложением заключить договор аренды на новый срок по рыночной оценке», — рассказали в КИО. Но ООО «Марта» с заявлением о заключении договора аренды на новый срок не обращалось, добавили в ведомстве.

    После расторжения соглашения комитет по контролю за имуществом провел обследование и выдал уведомление о необходимости добровольного освобождения до 28 декабря. При этом само уведомление датировано 26 декабря. Как пояснили в ККИ, срок зависит от площади объекта. Чиновники рассудили, что для 25,3 кв. м двух дней должно хватить.

    О том, что независимое детское книжное издательство «Самокат» вынуждено в срочном порядке сворачивать работу петербургского магазина, стало известно 26 декабря. В самой компании заявили, что исправно платили за аренду ООО «Марта» и известие о выселении стало полным для нее сюрпризом.

    О том, почему арендатор и субарендатор не узнали вовремя о прекращении договора и можно ли остановить выселение «Самоката», читайте в материале «Фонтанки».

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