Магазин «Самокат» выгоняют на мороз в канун праздника. Продавцы детских книг ждут от Смольного новогоднего чуда

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Известный многим петербургским родителям книжный магазин «Самокат» рискует остаться без дома перед Новым годом. Смольный попросил торговцев детской литературой на выход, ведь договор аренды уже год как расторгнут. Чиновников просят о новогоднем чуде — хотя бы в виде отсрочки.



О том, что независимое детское книжное издательство «Самокат» вынуждено в срочном порядке сворачивать работу петербургского магазина, стало известно 26 декабря. «В питерский домик «Самоката» пришло уведомление — нас выселяют с Мончегорской. Пока все заняты приятными предновогодними хлопотами, мы остаемся на улице с нашими любимыми книгами и праздничными планами. Всего один день на переезд. Завтра», — сообщил телеграм-канал проекта.



Зов о помощи «Самокат» адресовал, в том числе, к городским властям. «Надеемся, что культурной столице небезразлична судьба одного из лучших книжных города от одного из главных независимых детских издательств в России», — говорится в сообщении.



В самом магазине на Мончегорской улице затруднились прокомментировать причины столь экстренной эвакуации. Сейчас сотрудникам не до перечитывания условий договора — они срочно распродают издания со скидкой, ищут волонтеров и склад, куда бы можно было на время пристроить 250 коробок книг, мебель и технику, а также новое место для продаж и встреч с читателями.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Кто и почему выселяет «Самокат» В главном московском офисе «Самоката» «Фонтанке» подтвердили, что уведомление о необходимости освободить помещение получили 26 декабря от комитета по контролю за имуществом. В документе (есть в распоряжении «Фонтанки») отмечается, что пользователю помещения на Мончегорской, 8Б до 28 декабря следует освободить «незаконно занимаемое помещение». В случае неисполнения книжный выселят принудительно и еще и взыщут расходы.

В пресс-службе «Самоката» уточнили, что арендовали с 2018 года помещение не напрямую у города, а у компании ООО «Марта», аренду платили исправно. Так что уведомление о предстоящем изгнании стало полным сюрпризом.



По данным СПАРК, ООО «Марта» принадлежит на 49% Анатолию Ципилеву и на 51% Наталье Мартинович, которая также является его директором. В комитете имущественных отношений «Фонтанке» рассказали, что договор аренды с ООО «Марта» истёк в 2010 году, с этого момента договор действовал в режиме неопределённого срока, что давало городу возможность в любой момент разорвать отношения в одностороннем порядке.

«В адрес арендатора в декабре 2022 года было направлено уведомление об отказе от договора (в порядке, предусмотренном статьёй 610 ГК РФ) с предложением заключить договор аренды на новый срок по рыночной оценке», — рассказали в КИО. Но ООО «Марта» с заявлением о заключении договора аренды на новый срок не обращалось, добавили в ведомстве.



В конце 2022 года договор был расторгнут, необходимые изменения были внесены в Росреестр. Согласно процедуре, после этого в адрес комитета по контролю за имуществом был направлен запрос о проведении обследования и, при необходимости, освобождения помещения.

«Мы провели обследование, установили использование объекта в отсутствие правовых оснований, выдали уведомление о необходимости добровольного освобождения», — сообщили в ККИ. Срок, который дается на освобождение, зависит от площади объекта. Чиновники рассудили, что для 25,3 кв. м двух дней должно хватить.



В головном офисе «Самоката» затруднились сказать, как визит сотрудников ККИ в магазин мог остаться незамеченным. Вероятно, при заключении договора аренды в 2018 году статус договора ООО «Марта» тоже не вызвал вопросов.



Руководитель ООО «Марта» Наталья Мартинович сообщила «Фонтанке», что не знала о расторжении договора и считала, что он продолжает действовать. «Он автоматически продлевался», — сказала она. Информация о том, что город предлагал заключить договор по рыночной ставке, тоже оказалась новостью для предпринимательницы. Впрочем, по ее словам, до недавнего времени бизнесом руководил ее муж, но сейчас он находится в больнице и недоступен для комментариев.

В КИО отмечают, что даже не получили от арендатора информации, что у помещения есть другой пользователь. ООО «Марта» имело право сдать полученное от города помещение в субаренду, но должно было уведомить об этом комитет. Этого сделано не было.



В КИО считают, что незнание — личная ответственность как арендатора, так и субарендатора. «В соответствии с позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (постановление от 30.07.2013 № 61) юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя», — сообщили в пресс-службе.

В базе СПАРК среди адресов ООО «Марта» можно найти общежитие вблизи аэропорта Пулково. Но, по словам Натальи Мартинович, оно год назад было продано. Сейчас сдача флигеля на Мончегорской улице в субаренду — единственный бизнес компании. Само юрлицо тоже зарегистрировано по этому адресу. На стене перед входом в «Самокат» можно даже найти почтовый ящик с надписью ООО «Марта».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Надежда на чудо Читатели уже пришли на помощь «Самокату». Как передает корреспондент «Фонтанки», днем 27 декабря в магазине было не протолкнуться — люди пришли, чтобы купить книги и оказать посильную помощь в качестве волонтеров.

По словам Натальи Мартинович, она «запустила свои ресурсы», чтобы разрешить ситуацию. По крайней мере, экстренного выселения 28 декабря магазину опасаться не стоит, заверила она. «Будем думать, как продлевать», — добавила предприниматель.



К ситуации подключились также парламентарии. Депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем телеграм-канале сообщил, что попросил о помощи «Самокату» главу Петроградского района Владимира Омельницкого. Получить от чиновника комментарий по поводу ситуации на момент публикации не удалось. Но помощи ждут и по другой депутатской линии. По информации «Фонтанки», глава МО «Чкаловское» Николай Мартинович носит ту же фамилию, что и владелица ООО «Марта».



В ККИ «Фонтанке» подтвердили, что освобождать магазин 28 декабря не будут. «Пока что к принудительному освобождению не приступаем, пользователь объекта вправе самостоятельно вывезти все свое имущество», — сказали там. Что касается срыва предновогодней торговли, то субарендатор «вправе предъявить претензии юрлицу, которое ввело его в заблуждение».

В КИО сообщили, что пригласили представителя ООО «Марта» на приём в агентство имущественных отношений центрального направления СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Среди вопросов, которые предстоит обсудить, задолженность по пеням, отметили в ведомстве.

По действующем законодательству восстановление уже расторгнутого договора невозможно. Помещение предстоит освободить и найти через торги нового арендатора.

Однако «Самокат» вправе обратиться к городу за поддержкой. Льготы по арендной плате за пользование городскими объектами нежилого фонда предоставляются арендаторам, осуществляющим социально значимые виды деятельности. В их числе продавцы книжной продукции, связанной с образованием, наукой и искусством. Но льготы можно получить только при аренде помещений, включённых в фонд социально значимых объектов.



Субъекты малого и среднего предпринимательства, в частности, в сфере информации и связи имеют право получить помещение в аренду без торгов. Но они должны быть зарегистрированы в городе. ООО «Издательский дом «Самокат» зарегистрировано в Москве.

Справка



Издательство «Самокат» существует на рынке с 2003 года, оно занимается детскими и подростковыми книгами российских и зарубежных авторов.

Магазин «Самоката» в Петербурге открылся на Мончегорской улице в 2018 году. Там не только продавали книги, но и устраивали мероприятия для читателей, встречи с писателями, мастер-классы.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

