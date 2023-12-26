    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    0 м/с, штиль

    745мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.71eur101.12

    Книги

    Издательство «Самокат» сообщило о выселении своего книжного в Петербурге

    577
    обсудить

    В соцсетях детского издательства «Самокат» 26 декабря появился клич о помощи: книжный попросили освободить занимаемый им флигель на Петроградской стороне в кратчайшие сроки. Сотрудники срочно распродают издания со скидкой, ищут волонтеров, складское помещение, а также офис для продаж и встреч с читателями.

    «В питерский домик «Самоката» пришло уведомление — нас выселяют с Мончегорской, — сказано в сообщении. — Пока все заняты приятными предновогодними хлопотами, мы остаемся на улице с нашими любимыми книгами и праздничными планами. Всего один день на переезд. Завтра».

    «Фонтанка» обратилась за комментариями в книжный, там посоветовали связаться с центральным офисом в Москве, уточнив, что договор аренды у магазина был с ООО «Марта».

    В связи с новыми обстоятельствами петербургский офис «Самоката» обращается к профильным комитетам Смольного с просьбой о помощи.

    «Надеемся, что культурной столице небезразлична судьба одного из лучших книжных города от одного из главных независимых детских издательств в России», — говорится в публикации.

    Издательство «Самокат» существует на рынке с 2003 года, оно занимается детскими и подростковыми книгами российских и зарубежных авторов.

    ЧтениеКнигиИздательствоДети
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close