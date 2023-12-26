Издательство «Самокат» сообщило о выселении своего книжного в Петербурге

В соцсетях детского издательства «Самокат» 26 декабря появился клич о помощи: книжный попросили освободить занимаемый им флигель на Петроградской стороне в кратчайшие сроки. Сотрудники срочно распродают издания со скидкой, ищут волонтеров, складское помещение, а также офис для продаж и встреч с читателями.



«В питерский домик «Самоката» пришло уведомление — нас выселяют с Мончегорской, — сказано в сообщении. — Пока все заняты приятными предновогодними хлопотами, мы остаемся на улице с нашими любимыми книгами и праздничными планами. Всего один день на переезд. Завтра».

