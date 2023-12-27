Названа причина, по которой российских шпажистов объявили в розыск

Титулованные российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида, которых МВД объявило в розыск по уголовной статье, стали фигурантами дела о самовольном оставлении части или места службы, сообщает 27 декабря РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«В отношении Сергея и Виолетты Бида расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы», — пишет госагентство.

За самовольное оставление части или места службы, совершенное в период мобилизации, военного положения или в условиях вооруженного конфликта, согласно ст. 337 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.