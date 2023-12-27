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    Названа причина, по которой российских шпажистов объявили в розыск

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    Титулованные российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида, которых МВД объявило в розыск по уголовной статье, стали фигурантами дела о самовольном оставлении части или места службы, сообщает 27 декабря РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

    «В отношении Сергея и Виолетты Бида расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы», — пишет госагентство.

    За самовольное оставление части или места службы, совершенное в период мобилизации, военного положения или в условиях вооруженного конфликта, согласно ст. 337 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

    Сергей Бида — серебряный призер командного турнира Олимпийских игр в Токио. Как писала «Фонтанка», вместе с супругой Виолеттой, участницей командных состязаний на чемпионата мира и Европы в 2019 году, пара перебралась в США, в Калифорнию. Летом 2023 года стало известно, что Бида допущен до выступлений в Америке. Перед отъездом Сергей состоял в спортивном обществе «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, Виолетта же служила в Минобороны и представляла ЦСКА.

    Накануне стало известно, что спортсмены объявлены в розыск.

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