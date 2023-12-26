Уехавших в США российских фехтовальщиков объявили в розыск

Титулованных российских фехтовальщиков, супругов Сергея и Виолетту Бида объявили в розыск, согласно базе данных МВД, передает РБК. Детали обвинений, по которым они объявлены в розыск, в карточке ведомства не уточняются.



Сергей Бида был серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Токио. Вместе с супругой Виолеттой (девичья фамилия — Храпина), участницей командных состязаний на чемпионатах мира и Европы в 2019 году, они перебрались в США и в настоящее время проживают в Калифорнии.

На данный момент пресс-служба МВД России не предоставила разъяснений по поводу оснований для объявления фехтовальщиков в розыск. Перед отъездом Сергей Бида состоял в спортивном обществе «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, а Виолетта Бида служила в Минобороны и представляла ЦСКА.