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    Уехавших в США российских фехтовальщиков объявили в розыск

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    Титулованных российских фехтовальщиков, супругов Сергея и Виолетту Бида объявили в розыск, согласно базе данных МВД, передает РБК. Детали обвинений, по которым они объявлены в розыск, в карточке ведомства не уточняются.

    Сергей Бида был серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Токио. Вместе с супругой Виолеттой (девичья фамилия — Храпина), участницей командных состязаний на чемпионатах мира и Европы в 2019 году, они перебрались в США и в настоящее время проживают в Калифорнии.

    На данный момент пресс-служба МВД России не предоставила разъяснений по поводу оснований для объявления фехтовальщиков в розыск. Перед отъездом Сергей Бида состоял в спортивном обществе «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, а Виолетта Бида служила в Минобороны и представляла ЦСКА.

    В начале июня было объявлено, что Сергей Бида, Константин Лоханов (четырехкратный чемпион мира среди юниоров и участник Олимпийских игр — 2020) и Олег Кныш получили разрешение на выступления в США. Одним из критериев для допуска было заявление спортсменов о несогласии с военными действиями на Украине.

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