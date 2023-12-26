Картина-мишень, заново открытый фламандец и танцующие неаполитанцы. Эрмитаж рассказал, что и почему купил в 2023 году

Сотрудники Государственного Эрмитажа, подводя итоги года, 26 декабря на пресс-конференции в ТАСС рассказали о новых предметах, пополнивших коллекцию за последний год. По словам директора музея Михаила Пиотровского, на эти цели музей потратил свыше 100 миллионов рублей — из которых 10 это средства госбюджета, еще 10 было выделено из заработанных музеем средств, а остальная часть суммы — это деньги меценатов и эндаумент.
«Ежедневно мы получаем десятки предложений приобрести в коллекцию то или иное, — поделилась Марина Блюмин, заведующая сектором новых поступлений. — Без тщательной экспертизы в музейное собрание не поступает ни один предмет, и существует научная концепция комплектования музейных фондов».
Она напоминает, что еще Екатерина Великая большое внимание уделяла произведениям изобразительного искусства, поэтому и сейчас музей каждый год старается пополнить собрание ценным произведением живописи или скульптуры.
Так, в 2023 году Эрмитаж приобрел картину фламандского художника Артуса Волфорта «Царица Савская перед царем Соломоном». По словам Блюмин, этот художник на многие десятилетия был забыт, а его работы причислялись к кругу Рубенса. «Царица Савская» — первое его произведение в Эрмитаже, и после реставрации она займет место на постоянной экспозиции фламандского искусства.
Еще одно новое имя для Эрмитажа — Рафаэлло Карелли, которого в музее называют самым значительным художником неаполитанской живописи
Отдел истории русской культуры пополнился двумя портретами неизвестных авторов. Одна из работ — это «Портрет дамы с веером»
Приобретение пространственной композиции «Гений и злодейство — две вещи несовместные» Инны Олевской сделало возможным открытие зала ее фарфоровой пластики в постоянной экспозиции фарфора
Также к
Еще одна коллекция, приобретение которой в 2023 году закончил Эрмитаж, — коллекция обуви Назима Мустафаева, включающая не только выполненные из дорогостоящих тканей дамские туфли, но и защитную обувь, которую надевали поверх. А восточное направление работы музея дополнила коллекция иранских фаянсовых изделий
Также среди приобретений — коллекция создателя Музея дворянского быта профессора Юрия Абрамова, покупавшего вещи прицельно для Эрмитажа, в том числе происходившие из Зимнего дворца.
Хранитель русской живописи Наталья Бахарева выделила из этой коллекции, в частности, портрет Павла Петровича кисти прославленного художника Дмитрия Левицкого (копия с картины Рослина) и один необычный экспонат неожиданного назначения.
«Это работа баварского художника Элиаса Кюхлина, которая посвящена важному историческому событию
Произведение необычно своей композицией: это мишень для стрельбы.
«Существовала такая традиция: в южной Германии в стрелковых клубах создавались почетные мишени в честь каких-то важных событий, — объясняет она. — Для премирования победителей стрелковых соревнований художники расписывали мишени, изображая на них важные события, аллегорические композиций и портреты. И, несмотря на политический подтекст многих изображений на этих мишенях, ничто не мешало использовать их по прямому назначению, потому что задача стрелков была не попасть в какого-то персонажа, а попасть в центр мишени. В данном случае тоже есть следы выстрелов, но они попадают в изображение моря».
В общей сложности в 2023 году музей приобрел 673 произведения искусства и 43 архивных документа.