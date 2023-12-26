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    Картина-мишень, заново открытый фламандец и танцующие неаполитанцы. Эрмитаж рассказал, что и почему купил в 2023 году

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    Сотрудники Государственного Эрмитажа, подводя итоги года, 26 декабря на пресс-конференции в ТАСС рассказали о новых предметах, пополнивших коллекцию за последний год. По словам директора музея Михаила Пиотровского, на эти цели музей потратил свыше 100 миллионов рублей — из которых 10 это средства госбюджета, еще 10 было выделено из заработанных музеем средств, а остальная часть суммы — это деньги меценатов и эндаумент.

    «Ежедневно мы получаем десятки предложений приобрести в коллекцию то или иное, — поделилась Марина Блюмин, заведующая сектором новых поступлений. — Без тщательной экспертизы в музейное собрание не поступает ни один предмет, и существует научная концепция комплектования музейных фондов».

    Она напоминает, что еще Екатерина Великая большое внимание уделяла произведениям изобразительного искусства, поэтому и сейчас музей каждый год старается пополнить собрание ценным произведением живописи или скульптуры.

    Так, в 2023 году Эрмитаж приобрел картину фламандского художника Артуса Волфорта «Царица Савская перед царем Соломоном». По словам Блюмин, этот художник на многие десятилетия был забыт, а его работы причислялись к кругу Рубенса. «Царица Савская» — первое его произведение в Эрмитаже, и после реставрации она займет место на постоянной экспозиции фламандского искусства.

    Еще одно новое имя для Эрмитажа — Рафаэлло Карелли, которого в музее называют самым значительным художником неаполитанской живописи XIX века. Его «Тарантелла» с танцующими на фоне Везувия неаполитанцами теперь также — в собрании петербургского музея.

    Отдел истории русской культуры пополнился двумя портретами неизвестных авторов. Одна из работ — это «Портрет дамы с веером» 1760–1770-х, в котором специалисты выделяют потрясающую детализацию костюма и аксессуаров, и «Портрет Григория Ивановича Черткова» середины XIX века — изображение генерала-адъютанта Александра II будет размещено в Музее гвардии в Главном Штабе, и есть надежды, что в ходе атрибуции этот портрет неизвестного художника окажется очень даже известным.

    Приобретение пространственной композиции «Гений и злодейство — две вещи несовместные» Инны Олевской сделало возможным открытие зала ее фарфоровой пластики в постоянной экспозиции фарфора ХХ века.

    Также к ХХ веку относятся приобретенные эстампы — Ленинградской школы графики. Они происходят из коллекции гравера Валерия Судакова, который печатал их сам в экспериментальной мастерской при Союзе художников, а впоследствии коллекция пополнялась его наследниками.

    Еще одна коллекция, приобретение которой в 2023 году закончил Эрмитаж, — коллекция обуви Назима Мустафаева, включающая не только выполненные из дорогостоящих тканей дамские туфли, но и защитную обувь, которую надевали поверх. А восточное направление работы музея дополнила коллекция иранских фаянсовых изделий XIII — XIX веков семьи Ханукаевых.

    Также среди приобретений — коллекция создателя Музея дворянского быта профессора Юрия Абрамова, покупавшего вещи прицельно для Эрмитажа, в том числе происходившие из Зимнего дворца.

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    Хранитель русской живописи Наталья Бахарева выделила из этой коллекции, в частности, портрет Павла Петровича кисти прославленного художника Дмитрия Левицкого (копия с картины Рослина) и один необычный экспонат неожиданного назначения.

    «Это работа баварского художника Элиаса Кюхлина, которая посвящена важному историческому событию XVIII столетия: во время путешествия Екатерины II в Крым в 1887 году, так называемого Таврического вояжа, Екатерина встретилась со своим главным союзником — австрийским императором Иосифом II, и немецкий художник запечатлел встречу Екатерины и Иосифа», — пояснила она.

    Произведение необычно своей композицией: это мишень для стрельбы.

    «Существовала такая традиция: в южной Германии в стрелковых клубах создавались почетные мишени в честь каких-то важных событий, — объясняет она. — Для премирования победителей стрелковых соревнований художники расписывали мишени, изображая на них важные события, аллегорические композиций и портреты. И, несмотря на политический подтекст многих изображений на этих мишенях, ничто не мешало использовать их по прямому назначению, потому что задача стрелков была не попасть в какого-то персонажа, а попасть в центр мишени. В данном случае тоже есть следы выстрелов, но они попадают в изображение моря».

    В общей сложности в 2023 году музей приобрел 673 произведения искусства и 43 архивных документа.

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