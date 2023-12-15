Эрмитаж приобрел почти 500 листов печатной графики ленинградских художников, итальянскую живопись и скульптуру

Собрание Государственного Эрмитажа пополнилось почти 500 листами печатной графики мастеров ленинградской школы. Также скоро в него поступят произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание коллекционера, доктора физико-математических наук Юрия Абрамова. Об этом рассказали в Эрмитаже 15 декабря.
Коллекция печатной графики состоит из 467 портретов, пейзажей, натюрмортов, бытовых сцен и книжных иллюстраций. Это произведения более 120 художников, работавших в середине и второй половине ХХ века, в том числе работы Евгения Чарушина, Георгия Верейского, Всеволода Воинова, Алексея Пахомова, Александра Ведерникова и других.
Особенно в музее выделяют ту часть графики, которая передает виды Петербурга. Это гравюры Владимира Ветрогонского, Кирилла Овчинникова, Андрея Ушина, запечатлевшие следы блокадного времени, а также эстампы Михаила Успенского, Вадима Смирнова, Станислава Вихарева, на которых послевоенный Ленинград.
Значительная часть коллекции — книжные иллюстрации, в том числе к «Игроку» Достоевского и русским народным сказкам.
Что касается коллекции создателя Музея дворянского быта профессора Юрия Абрамова, с которым у Эрмитажа давнее сотрудничество, оттуда скоро поступят произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства.
В том числе — мраморный бюст Микеланджело Буонарроти работы скульптора Джованни Антонио Дозио (?), младшего современника художника, портрет великого князя Павла Петровича кисти Дмитрия Левицкого, женский портрет работы Франческо Морандини, по прозвищу Поппи, XVI века, парные портреты великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Фёдоровны XVIII века, бюст императора Александра I работы Христиана Даниэля Рауха XIX века.