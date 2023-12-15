    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, сев

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.67eur97.74

    Музеи

    Эрмитаж приобрел почти 500 листов печатной графики ленинградских художников, итальянскую живопись и скульптуру

    1131
    2 комментария

    Собрание Государственного Эрмитажа пополнилось почти 500 листами печатной графики мастеров ленинградской школы. Также скоро в него поступят произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание коллекционера, доктора физико-математических наук Юрия Абрамова. Об этом рассказали в Эрмитаже 15 декабря.

    Коллекция печатной графики состоит из 467 портретов, пейзажей, натюрмортов, бытовых сцен и книжных иллюстраций. Это произведения более 120 художников, работавших в середине и второй половине ХХ века, в том числе работы Евгения Чарушина, Георгия Верейского, Всеволода Воинова, Алексея Пахомова, Александра Ведерникова и других.

    ПоделитьсяПоделиться

    Особенно в музее выделяют ту часть графики, которая передает виды Петербурга. Это гравюры Владимира Ветрогонского, Кирилла Овчинникова, Андрея Ушина, запечатлевшие следы блокадного времени, а также эстампы Михаила Успенского, Вадима Смирнова, Станислава Вихарева, на которых послевоенный Ленинград.

    Значительная часть коллекции — книжные иллюстрации, в том числе к «Игроку» Достоевского и русским народным сказкам.

    Что касается коллекции создателя Музея дворянского быта профессора Юрия Абрамова, с которым у Эрмитажа давнее сотрудничество, оттуда скоро поступят произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства.

    ПоделитьсяПоделиться

    В том числе — мраморный бюст Микеланджело Буонарроти работы скульптора Джованни Антонио Дозио (?), младшего современника художника, портрет великого князя Павла Петровича кисти Дмитрия Левицкого, женский портрет работы Франческо Морандини, по прозвищу Поппи, XVI века, парные портреты великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Фёдоровны XVIII века, бюст императора Александра I работы Христиана Даниэля Рауха XIX века.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    ЭрмитажИскусство
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Су Люк Ын15 Дек 2023 в 17:30
    очередной Позор! а за Чей счет банкет! не за счет ли Простого народу!
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 17:06
    Молодцы в Кремле. И Эрмитаж время есть поддерживать, и новую мобилизацию.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close