Эрмитаж приобрел почти 500 листов печатной графики ленинградских художников, итальянскую живопись и скульптуру

Собрание Государственного Эрмитажа пополнилось почти 500 листами печатной графики мастеров ленинградской школы. Также скоро в него поступят произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание коллекционера, доктора физико-математических наук Юрия Абрамова. Об этом рассказали в Эрмитаже 15 декабря.



Коллекция печатной графики состоит из 467 портретов, пейзажей, натюрмортов, бытовых сцен и книжных иллюстраций. Это произведения более 120 художников, работавших в середине и второй половине ХХ века, в том числе работы Евгения Чарушина, Георгия Верейского, Всеволода Воинова, Алексея Пахомова, Александра Ведерникова и других.

