Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против запрета абортов

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против полного запрета абортов. По его мнению, подобные меры не улучшат демографию и являются «ошибочным решением», пишет 26 декабря РИА Новости.



По словам Фадеева, он не верит, что полный запрет абортов в России может привести к повышению рождаемости. Он отметил, что это «было бы ошибочным решением, которое ухудшит социальную атмосферу». Фадеев указал, что не стоит «принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы такие честные люди, боремся за повышение рождаемости».

