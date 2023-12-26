Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против запрета абортов

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против полного запрета абортов. По его мнению, подобные меры не улучшат демографию и являются «ошибочным решением», пишет 26 декабря РИА Новости.
По словам Фадеева, он не верит, что полный запрет абортов в России может привести к повышению рождаемости. Он отметил, что это «было бы ошибочным решением, которое ухудшит социальную атмосферу». Фадеев указал, что не стоит «принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы такие честные люди, боремся за повышение рождаемости».
Также глава СПЧ отметил, что нет разницы между частными и государственными клиниками, а заниматься нужно конкретными нарушениями.
13 декабря в Госдуму внесли проект поправок, которые должны запретить частным клиникам проводить искусственное прерывание беременности. С такой инициативой выступили региональные депутаты из Нижегородской области. В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин удивился, что все говорят о «какой-то вакханалии и запретах» — по его словам, такого нет. Говоря об абортах, глава государства вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. По словам Путина, это привело к росту отравлений от потребления суррогата.
18 декабря стало известно, что комитет Госдумы по охране здоровья решил сохранить за гражданами РФ право выбора врача и медицинской организации для проведения абортов.