«Ведомости»: комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья решил сохранить за гражданами РФ право выбора врача и медицинской организации для проведения абортов. Об этом 18 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо комитета в адрес спикера парламента Вячеслава Володина. Уточняется, что решение было принято после анализа позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций.

Также в комитете посчитали нужным развивать механизм доабортного консультирования. В 2022 году доля женщин, которые отказались от прерывания беременности, среди тех, кто прошел доабортное консультирование, составила 23% — это позволило сохранить 47 598 беременностей, сказано в письме со ссылкой на данные Минздрава. Депутаты предлагают информировать о государственной поддержке женщин и усилить контроль над работой частных клиник.