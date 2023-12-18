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    «Ведомости»: комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

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    Комитет Госдумы по охране здоровья решил сохранить за гражданами РФ право выбора врача и медицинской организации для проведения абортов. Об этом 18 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо комитета в адрес спикера парламента Вячеслава Володина. Уточняется, что решение было принято после анализа позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций.

    Также в комитете посчитали нужным развивать механизм доабортного консультирования. В 2022 году доля женщин, которые отказались от прерывания беременности, среди тех, кто прошел доабортное консультирование, составила 23% — это позволило сохранить 47 598 беременностей, сказано в письме со ссылкой на данные Минздрава. Депутаты предлагают информировать о государственной поддержке женщин и усилить контроль над работой частных клиник.

    13 декабря в Госдуму внесли проект поправок, которые должны запретить частным клиникам проводить искусственное прерывание беременности. С такой инициативой выступили региональные депутаты из Нижегородской области. В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин удивился, что все говорят о «какой-то вакханалии и запретах» — по его словам, такого нет. Говоря об абортах, глава государства вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. По словам Путина, это привело к росту отравлений от потребления суррогата.

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    Запрет абортовЧастные клиники
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