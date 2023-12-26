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    Южная Корея введет ограничения на экспорт в Россию ещё 682 видов товаров

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    5 комментариев

    Южная Корея запретит поставки еще 682 видов товаров в Россию и Белоруссию. Соответствующие изменения власти внесли в список экспортного контроля, опубликованный на сайте министерства торговли, передает ТАСС 26 декабря.

    Список экспортного контроля вырос до 1159 видов товаров, нововведения вступят в силу в начале 2024 года. Так, под запрет попали в том числе аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, тяжелое строительное оборудование, металлообрабатывающие станки, а также автомобили с рабочим объемом двигателя более 2 тысяч кубических сантиметров.

    Резкое расширение санкционного списка в министерстве объяснили «высокой вероятностью» использования указанных видов продукции в военных целях. При этом в ведомстве допустили ряд исключений при выдаче индивидуальных разрешений после проверки.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Россия получила право снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны, а также о рекордном уровне экспорта в Индию и Китай.

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    Южная КореяЭкспорт
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    Комментарии 5

    Гость26 Дек 2023 в 12:11
    это же прекрасно .
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