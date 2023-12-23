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    Россия наторговала с дружественной Индией на рекордные 54 млрд долларов

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    За десять месяцев 2023 года товарооборот России и Индии вырос вдвое, до рекордных 54,7 млрд долларов. Об этом 23 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской таможни.

    В январе–октябре Индия импортировала российских товаров вдвое больше — на 51,4 миллиарда долларов. Экспорт из Индии в Россию вырос в 1,4 раза, до 3,3 млрд долларов.

    Как отмечает агентство, с таким товарооборотом Россия остается четвертым крупнейшим торговым партнером Индии. В этом ее опережают США, Китай и ОАЭ. На пятом месте — Саудовская Аравия, товарооборот Индии с которой в этом году снизился на 17%, до 37,3 млрд долларов.

    Россия и Индия продолжают взаимные расчеты в национальных валютах. В структуре торговли между двумя странами есть дисбаланс, за счет которого у России скапливается много рупий. Индийская национальная валюта не полностью конвертируемая, поэтому существуют трудности с их реализацией.

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