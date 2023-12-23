Россия наторговала с дружественной Индией на рекордные 54 млрд долларов

За десять месяцев 2023 года товарооборот России и Индии вырос вдвое, до рекордных 54,7 млрд долларов. Об этом 23 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской таможни.



В январе–октябре Индия импортировала российских товаров вдвое больше — на 51,4 миллиарда долларов. Экспорт из Индии в Россию вырос в 1,4 раза, до 3,3 млрд долларов.



Как отмечает агентство, с таким товарооборотом Россия остается четвертым крупнейшим торговым партнером Индии. В этом ее опережают США, Китай и ОАЭ. На пятом месте — Саудовская Аравия, товарооборот Индии с которой в этом году снизился на 17%, до 37,3 млрд долларов.

