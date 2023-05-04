Рупии не предлагать. Россия и Индия отказались от взаимных расчетов в индийской нацвалюте

Россия и Индия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии, сообщает 4 мая агентство Reuters со ссылкой на двух анонимных индийских чиновников и источник, осведомленный о процессе.



Как пояснил один собеседников агентства из правительства Индии, Москва не желает, чтобы у нее на балансе скопилось 40 млрд рупий, что, вероятно, может произойти из-за дисбаланса в торговле в пользу России. Причина в том, что индийская национальная валюта не полностью конвертируемая. К тому же доля Индии в мировом экспорте товаров составляет около 2%. В связи с этим другие страны не заинтересованы в том, чтобы держать рупии.