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    Индия отказалась от долларов при оплате российской нефти и перешла на арабскую валюту

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    Индия перестала использовать доллары при оплате российской нефти, передает Reuters. Теперь Дели расплачивается дирхамами — валютой ОАЭ.

    Отмечается, что Индия не присоединилась к западным санкциям, однако банки и прочие финансовые учреждения страны стараются придерживаться ограничений, введенных против Москвы. Это делается, чтобы избежать вторичных санкций.

    В 2022-м году индийские нефтепереработчики уже пытались расплачиваться с трейдерами за российскую нефть в дирхамах через банки Дубая. Но вскоре они вернулись к доллару. Введенный недавно потолок цен на нефть (на уровне $60 за баррель) побудил их снова заняться поиском альтернативных способов оплаты.

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