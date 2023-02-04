Индия отказалась от долларов при оплате российской нефти и перешла на арабскую валюту

Индия перестала использовать доллары при оплате российской нефти, передает Reuters. Теперь Дели расплачивается дирхамами — валютой ОАЭ.

Отмечается, что Индия не присоединилась к западным санкциям, однако банки и прочие финансовые учреждения страны стараются придерживаться ограничений, введенных против Москвы. Это делается, чтобы избежать вторичных санкций.

В 2022-м году индийские нефтепереработчики уже пытались расплачиваться с трейдерами за российскую нефть в дирхамах через банки Дубая. Но вскоре они вернулись к доллару. Введенный недавно потолок цен на нефть (на уровне $60 за баррель) побудил их снова заняться поиском альтернативных способов оплаты.