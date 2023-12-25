Россия сможет обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов сегодня, 25 декабря.
Изменения были внесены в Закон РФ «О таможенном тарифе» и Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Как сообщило РИА Новости, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, что теперь российское правительство сможет предоставлять экспортерам тарифные преференции, чтобы наращивать рост поставок зерна, удобрений и сырья.
Ранее «Фонтанка» писала, как Россия залезла в долги ради спасения экономики, а также о рекордном уровне экспорта в Индию и Китай.