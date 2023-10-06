Всё идет по плану: эксперты — о том, как Россия залезла в долги ради спасения экономики

Экономисты рассказали, к чему готовиться россиянам в ближайшее время Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





На прошлой неделе Михаил Мишустин положительно оценил текущее состояние российской экономики.

— Уже к середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней, — заявил премьер-министр в ходе Московского финансового форума.



В то же время содержание свежего доклада Счетной палаты РФ о федеральном бюджете, на первый взгляд, идет вразрез с оптимизмом главы Правительства РФ. Согласно опубликованным данным, за последние полгода государственный долг России увеличился на 2,3 триллиона рублей (9,8 процента от ВВП). Общая сумма госдолга к концу июля 2023 года составила 25,1 триллиона рублей (16,7 процента от ВВП). Не противоречит ли такой резкий рост обнадеживающим заявлениям премьера? Или всё идет по плану? Об этом — в нашем материале.

Зачем государства влезают в долги По своей сути государственный долг мало чем отличается от долгов обычных людей перед банками. Когда государству требуется срочно покрыть свои финансовые потребности (например, компенсировать дефицит бюджета, который в России в этом году должен составить 2,9 триллиона рублей), оно обращается к кредиторам, которые выдают средства под проценты. С одной лишь маленькой разницей: в случае госдолга поручителем выступает само правительство, а спектр кредиторов может быть самым разнообразным — от рядовых граждан, вложившихся в государственные долговые ценные бумаги, до правительств других стран.



Опасно ли стремительное повышение госдолга

Удивительное дело, но нет. Использование средств, полученных от заемщиков для стабилизации экономической ситуации, — весьма распространенная мировая практика. Например, размер госдолга США — 33 триллиона долларов, что превышает значение ВВП страны, однако это никак не мешает «звездно-полосатым» оставаться одной из крупнейших экономик мира (согласно данным Всемирного банка, США входят в топ-2 экономик мира, уступая только Китаю).

Заместитель директора института Высшей школы экономики Валерий Миронов высказался в поддержку наращивания госдолга в кризисных условиях, обращая внимание на то, что изначальный размер госдолга в России довольно-таки мал.



— Тут может сказываться эффект «низкой базы». Поэтому нужно смотреть, до какого уровня вырос госдолг, он вырос примерно до 16% ВВП. Долг обычно считают относительно ВВП — размер экономики. А уровень безопасного долга к ВВП — это 40%. Ну для России в условиях санкций можно оценивать в 30%, это значит, что можно еще на 10% наращивать, — отметил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Поэтому мы можем еще в течение многих лет поддерживать дефицит бюджета, если он будет в районе 2–3 триллионов рублей в год за счет наращивания госдолга.



Управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган выразил аналогичное мнение, отметив, что рост госдолга на данный момент не представляет угрозы даже с учетом повышающейся инфляции.

— С точки зрения стабильности экономики, рост долга в нынешних параметрах — это несущественно именно для финансовой стабильности страны, — заявил специалист в беседе с MSK1.RU. — Если мы говорим о накачке денежной массы и о том, что это влияет на инфляционные процессы, то да, влияет. Но является ли это трагедией, которая, знаете, прямо вселенского масштаба — нет, не является. Это лишь нарастание некоторых факторов. Пока это всё в рамках терпимого.

Мы «восстали из пепла»? О статистических нюансах Тем не менее стоит с большой осторожностью подходить к статистическим оценкам подобного уровня. Как отмечают эксперты, заявления Мишустина соответствуют действительности, однако они прежде всего основаны на макроэкономических показателях. Так, Россия, согласно данным уже упомянутого Всемирного банка, сохранила за собой место в топ-5 экономик мира.

Однако при этом не учитывается ряд важных критериев, например, нехватка рабочей силы и трудности, связанные с импортозамещением, на которые сослался Евгений Коган.

— Есть масса дополнительных параметров, которые стоит обсудить. Например, дичайшая нехватка рабочей силы, просто невероятная. Возможно снижение эффективности из-за этого по целому ряду отраслей, потому что бизнес вынужден всё больше и больше платить за рабочую силу, — заявил управляющий директор инвестиционной компании. — Потом импортозамещение. С одной стороны, это, конечно, благо, с другой стороны — это удорожание поставок и дефицит различных запчастей и различных товарных групп тоже. Смотря под каким углом смотреть. Стакан всегда где-то наполовину полон, наполовину пуст.



Кандидат экономических наук Валерий Миронов особую важность придал изменению структуры экономики, которое существенно влияет на конечную статистику.

— Суть в чём: произошло восстановление объема в целом, в том, что отдельные сектора сильно упали, а другие — сильно выросли. То есть изменилась внутренняя структура экономики. В частности, примером снижения являются нефть, газ и автопром. Рост выпуска произошел в целом ряде секторов, но гораздо меньшими темпами, то есть он размазан по большему числу секторов, включая сельское хозяйство, оптику и т.д. , — объяснил специалист.

Что нас ждет к концу года



В целом прогноз, скорее, оптимистичный, чем негативный. В то же время есть определенные противоречия. К примеру, не стоит ждать резкого уменьшения цен на бензин, несмотря на позитивную динамику.

— В условиях, когда закрыли экспорт бензина и дизеля в целый ряд стран, кроме ЕАЭС, очевидно, что цены на бензин должны прекратить рост. Но если говорить про ближайшие месяцы, до конца текущего года цены на бензин, очевидно, будут расти, — заметил экономист.



Также он прокомментировал влияние специальной операции на рост зарплат.



— Есть небольшой рост доходов в реальном выражении. Сюда, конечно, учтены огромные выплаты, которые получают трудящиеся оборонных компаний, видно, что в этом номинальном росте на 10–11% влияние оказал рост зарплат работников оборонных компаний и рост зарплат участников СВО, — подытожил специалист.