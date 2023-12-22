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    Число пострадавших из-за погоды в Петербурге за неделю приблизилось к трем сотням

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    За неделю в приемное отделение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе поступило 290 пострадавших из-за погодных условий в Петербурге. Об этом заявил руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии Игорь Беленький на пресс-конференции в «Интерфаксе» 22 декабря.

    При этом госпитализация потребовалась всего 29 пациентам, уточнил Беленький.

    «Кажется, что это большое количество, но если посмотреть на то, сколько из этого количества больных было госпитализировано, то есть сколько пострадавших получили серьезные травмы, то получится, что мы госпитализировали только 29 больных, то есть чуть больше 15 % от общего количества пострадавших, которые поступили в приемное отделение», — рассказал он.

    По словам главы отделения, остальные пострадавшие нуждались в небольшой помощи и могли проходить лечение амбулаторно.

    «Зима на то и зима, чтобы люди падали, получали характерные повреждения для этого механизма травмы. Это переломы в области лучезапястного сустава, в области плечевого сустава. Самые неприятные переломы, которые существуют для пациента и для травматолога, потому что его тяжело лечить, — это переломы области тазобедренного сустава, шейки бедра и вертельной области. Чаще всего эти травмы случаются у пациентов пожилого возраста», — добавил Беленький.

    Добавим, что в данный момент известно об одном погибшем мужчине вследствие травмы из-за погодных условий. В Калининском районе ему на голову упала льдина, мужчина скончался на месте.

    Ранее «Фонтанка» также рассказывала о мужчине, который сильно пострадал из-за падения глыбы льда. Для его спасения врачи НИИ провели четыре операции.

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