Число пострадавших из-за погоды в Петербурге за неделю приблизилось к трем сотням

За неделю в приемное отделение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе поступило 290 пострадавших из-за погодных условий в Петербурге. Об этом заявил руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии Игорь Беленький на пресс-конференции в «Интерфаксе» 22 декабря.



При этом госпитализация потребовалась всего 29 пациентам, уточнил Беленький.