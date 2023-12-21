Петербуржца прибило глыбой льда. Ему понадобилось четыре операции

В Петербурге спасли мужчину, который пострадал после падения глыбы льда с крыши. Он получил много травм, понадобилось четыре операции. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе 21 декабря .



Пострадавшего мужчину доставили в центр экстренной медицины в тяжелом состоянии и без сознания после того, как на него с большой высоты упала наледь. Его поместили в противошоковую операционную.

У петербуржца диагностировали целый список травм, среди которых ссадины, ушибы, гематомы, разрыв почки, переломы крестца, ребер, позвонка и другие травмы, в том числе головы и груди. Пациенту потребовалось четыре операции, чтобы вернуть его к жизни.