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    Петербуржца прибило глыбой льда. Ему понадобилось четыре операции

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    9 комментариев

    В Петербурге спасли мужчину, который пострадал после падения глыбы льда с крыши. Он получил много травм, понадобилось четыре операции. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе 21 декабря.

    Пострадавшего мужчину доставили в центр экстренной медицины в тяжелом состоянии и без сознания после того, как на него с большой высоты упала наледь. Его поместили в противошоковую операционную.

    У петербуржца диагностировали целый список травм, среди которых ссадины, ушибы, гематомы, разрыв почки, переломы крестца, ребер, позвонка и другие травмы, в том числе головы и груди. Пациенту потребовалось четыре операции, чтобы вернуть его к жизни.

    Это уже как минимум четвертый пострадавший из-за падения льда с крыши в Петербурге. Утром 18 декабря упавшая глыба убила мужчину на проспекте Мечникова, возбуждено уголовное дело. В тот же день пострадала женщина на улице Смолячкова — она с тяжелыми травмами доставлена в больницу. 19 декабря лёд обрушился на маму с коляской, пострадал ребенок.

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    Комментарии 9

    Гость21 Дек 2023 в 11:16
    Все под Богом ходим.
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