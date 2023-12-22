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    Звезда сериала «Слово пацана» обратился к зрителям в день выхода финальной серии

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    Актер Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), в день выхода финальной серии обратился к зрителям. Его слова появились в четверг, 21 декабря, в социальных сетях.

    Янковский немногословно комментировал выход других серий, но откровенно осуждал слив в интернет демоверсий 7-го и 8-го сезонов, отмечает 76.RU.

    33-летний актер Иван Янковский трогательно обратился к фанатам и опубликовал кадр со съемной площадки.

    «Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и обсуждали (авторские пунктуация и орфография сохранены)», — написал исполнитель роли Вовы Адидаса.

    Прочитайте сравнение финальной серии «Слова пацана» со слитым в Сеть эпизодом. Осторожно — спойлеры.

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