Звезда сериала «Слово пацана» обратился к зрителям в день выхода финальной серии

Актер Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), в день выхода финальной серии обратился к зрителям. Его слова появились в четверг, 21 декабря, в социальных сетях.



Янковский немногословно комментировал выход других серий, но откровенно осуждал слив в интернет демоверсий 7-го и 8-го сезонов, отмечает 76.RU.



33-летний актер Иван Янковский трогательно обратился к фанатам и опубликовал кадр со съемной площадки.



«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и обсуждали (авторские пунктуация и орфография сохранены)», — написал исполнитель роли Вовы Адидаса.

