«Есть риск начать критиковать Писание»: Патриарх Кирилл предостерег священников от увлечения психологией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предупреждением в адрес православных священников, увлекающихся психологией. По его мнению, это увлечение может привести к серьезным последствиям для пастырской работы, сообщает 20 декабря ТАСС.

Патриарх отметил, что сегодня существует множество коммерческих психологических курсов, которые могут показаться молодым священникам простым и быстрым способом стать хорошими пастырями. Однако это не так, уверен патриарх.

«Высок риск того, что со временем любитель психологии начнет критиковать Писание и святоотеческое наследие», — сказал патриарх. Он пояснил, что это может произойти из-за того, что психологические теории могут навести на мысль, что содержание Библии устарело или священники раньше неправильно понимали написанное.