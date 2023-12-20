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    «Есть риск начать критиковать Писание»: Патриарх Кирилл предостерег священников от увлечения психологией

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    23 комментария

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предупреждением в адрес православных священников, увлекающихся психологией. По его мнению, это увлечение может привести к серьезным последствиям для пастырской работы, сообщает 20 декабря ТАСС.

    Патриарх отметил, что сегодня существует множество коммерческих психологических курсов, которые могут показаться молодым священникам простым и быстрым способом стать хорошими пастырями. Однако это не так, уверен патриарх.

    «Высок риск того, что со временем любитель психологии начнет критиковать Писание и святоотеческое наследие», — сказал патриарх. Он пояснил, что это может произойти из-за того, что психологические теории могут навести на мысль, что содержание Библии устарело или священники раньше неправильно понимали написанное.

    Кроме того, патриарх Кирилл указал на опасность применения психологических практик в вопросах, связанных с семейной жизнью. Он считает, что священники не должны предлагать людям развод, даже если они находятся в сложной семейной ситуации. Вместо этого священники должны призывать к терпению и прощению, уверен глава РПЦ.

    Патриарх Кирилл напомнил, что в духовных семинариях изучается психология, однако этот курс не предполагает формирования у обучающихся навыков применения психологических практик. «Он никогда не станет хорошим психологом или психиатром», — сказал патриарх.

    Ранее патриарх Кирилл заявил, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться глубокой православной верой. К русскому народу он причислил также украинцев и белорусов.

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    Комментарии 23

    Гость20 Дек 2023 в 19:48
    А кто без греха??
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