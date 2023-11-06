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    Патриарх Кирилл: Принадлежность к русскому народу должна сопровождаться глубокой православной верой

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    Очень важно, чтобы понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось сегодня глубокой православной верой. Такое заявление сделал 6 ноября патриарх Кирилл на проповеди после Литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве.

    К русскому народу, как отметил предстоятель РПЦ, он причислил и украинцев, и белорусов: «Тех самых русских, о которых «Повесть временных лет» говорит: «отсюда пошла есть Русская земля», подразумевая и Север, и Новгород, и Киев».

    «А те, кто говорит «мы русские», а в храм не ходит? Задайте себе вопрос: а вы наследники своих отцов, дедов, бабушек, прадедов и пращуров, которые с верой связывали свою жизнь? И если вы не являетесь их наследниками, то в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях?», – продолжил патриарх.

    По мнению предстоятеля, сейчас особенное время для переосмысления отношения к Богу и православной вере. Тех, кто сомневался и не нашел веры, он призвал прийти в храм и «молиться за родных, за близких, за воинов, которые сегодня за Русь жизнь свою отдают».

    «Сегодня время, которое нельзя проспать; события, мимо которых нельзя пройти, не сделав для себя самые важные духовные, мировоззренческие выводы», – говорил патриарх Кирилл.

    Затронул он в проповеди и военную операцию. По словам патриарха, «все, что совершается там, на поле брани, требует нашей общей поддержки». «Кто-то помогает материально, но ведь каждый из нас может молиться за защитников Отечества нашего, памятовать о том, что там реально проливается кровь и молодые люди погибают на рассвете жизни», – призвал Кирилл.

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